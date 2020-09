Raferendum costituzionale, PD: «Meglio informarsi». A Cassano una tavola rotonda

Un incontro per approfondire il quesito del prossimo referendum costituzionale. Ad organizzarlo i circoli del partito Democratico di cassano e Acquaviva delle Fonti.«Il 20 e il 21 settembre 2020 - scrivono i segretari del Pd di Cassano e Acquaviva Enza Battista e Francesco Lepenne - si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Il dibattito sul taglio dei parlamentari e sul referendum, dopotutto, è ormai incontenibile: è un affare da populisti, anzi no, è una battaglia storica della sinistra, dai tempi della Iotti, o ancora bandiera della destra; si dà una spallata al governo con il no, si dà una scossa verso le urne con il sì. Tutto e il suo contrario. Vista l’importanza che questo referendum porta in seno, e cioè la modifica del testo base della nostra democrazia, sarà meglio provare a fare chiarezza su cosa prevede la riforma costituzionale che ci viene sottoposta. Proprio in un momento di confronto con il circolo cittadino del Partito Democratico di Acquaviva ci si è resi conto di quanta cattiva informazione ci sia e da qui è nata l’idea di organizzare una tavola rotonda sul referendum, per poter chiarire i diversi aspetti e le ragioni del SI e del NO. INFORMIAMOCI BENE! Vi aspettiamo mercoledì 16 settembre 2020 alle h 18.30 c/o la sala consiliare del comune di Cassano delle Murge, per discutere insieme al prof. Antonio GUSMAI, docente di diritto costituzionale all’Università degli studi di Bari, e l’avv. Giovanni Liguigli; membro della Commissione Cultura dell’Ordine degli Avvocati di Bari». Per partecipare all'incontro è obbligatorio l'uso della mascherina