Referendum, il movimento giovanile "L'Eco" in piazza per spiegare le ragioni del sì e del no

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in Italia, oltre alle elezioni regionali, si terrà anche il referendum inerente alla riduzione del numero dei parlamentari e gli elettori saranno chiamati a esprimere il proprio voto in merito a questa revisione costituzionale.

Il tema al centro del quesito referendario è significativo poiché riguarda una questione estremamente importante per la nostra politica: la rappresentanza del popolo in Parlamento. È proprio per questo che esprimere un voto consapevole, frutto di una decisione ponderata di cittadini informati, in questo caso non è più solo un diritto, ma diviene una necessità.

Muovendo da questa consapevolezza nonché dalla constatazione della scarsa attenzione che, soprattutto tra i giovani, si sta ponendo su un evento così denso di significati per la politica del nostro Paese, il movimento giovanile “L’ Eco – Il rumore del cambiamento” organizza un incontro pubblico per discutere insieme alla cittadinanza dei reali aspetti che gravitano intorno a questa riforma costituzionale.

Cosa si intende per “taglio dei parlamentari”? Cosa prevede realmente la riforma? Quali sono le ragioni e le conseguenze del Sì o del NO?

Sono tutte domande a cui si cercherà di dare risposta questo Giovedì 17 settembre, presidiando con un banchetto fisso in Piazza Rossani, nell’area antistante il parco giochi, dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

L'evento sarà totalmente slegato da qualsiasi legame con i partiti locali o nazionali: sarà semplicemente un’occasione per confrontarsi e schiarirsi le idee, in modo da poter esprimere e far valere al meglio le proprie opinioni e il proprio diritto di voto.

In ottemperanza alle misure di contenimento e la protezione dal contagio del virus SARS-CoV-2, verranno adottate le misure di sicurezza indicate, e si invita chiunque voglia partecipare a dotarsi dei sistemi di protezione adeguati (mascherine e/o guanti) e a mantenere in ogni momento le distanze di sicurezza.