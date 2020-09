Elezioni Regionali: anche a Cassano vince Emiliano. Nel referendum prevalgono i sì

Referendum, il movimento giovanile "L'Eco" in piazza per spiegare le ragioni del sì e del no

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in Italia, oltre alle elezioni regionali, si terrà anche il referendum inerente alla riduzione del numero dei parlamentari e gli elettori saranno chiamati a esprimere il proprio voto in merito a questa revisione costituzionale. Il tema al centro