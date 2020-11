Covid a scuola, Battista (Partito Democratico): «Giusto chiudere»

Chiudere le scuole un «atto di responsabilità che ci vede necessariamente favorevoli».

La segretaria del circolo cassanese del PD plaude alla scelta della sindaca Mari Pia Di Medio che ieri ha ordinato la chiusura del Circolo didattico "Perotti-Ruffo" dopo l'accertamento della positività di una docente.

«Non abbiamo mai risparmiato critiche all’Amministrazione e alla Sindaca Di Medio - scrive in una nota la segretaria del circolo cassanese Enza Battista -, ma dobbiamo riconoscere, in questo frangente,la fondatezza delle misure adottate. Preservare il più possibile la salute pubblica, anche con provvedimenti difficili e impopolari, è un atto di responsabilità che ci vede necessariamente favorevoli. Lo diciamo con sofferenza. Siamo consci delle immani difficoltà che tante famiglie stanno affrontando in queste ore e delle problematiche complicate che stanno sostenendo. A tutte loro va il nostro grazie e la nostra piena vicinanza.

Non si tratta di negare diritti a nessuno, ma di creare le condizioni perché la scuola possa assolvere al suo importantissimo compito in piena sicurezza per i nostri figli e per tutto il personale coinvolto a cui va il nostro ringraziamento per la grande professionalità dimostrata e gli sforzi che quotidianamente compie in una situazione molto difficile e complessa.

Vogliamo, altresì, rivolgere un monito a tutti. Giustissimo analizzare i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, regionali, locali con spirito critico e in questo momento il dibattito pubblico circa le “restrizioni” a cui siamo sottoposti è molto sostenuto. Facciamolo in modo costruttivo e fecondo. Siamo tutti sulla stessa barca e incitare a divisioni e ad alzare “muri” gli uni contro gli altri non ci aiuterà a superare questa crisi. E’ il momento della unità di intenti, della partecipazione responsabile e della comprensione degli avvenimenti.

Probabilmente per i prossimi mesi questo alternarsi di misure “drastiche”, questo infinito e a tratti incomprensibile “stop and go”, diverrà una costante che metterà a dura prova la nostra capacità di sopportazione, ma fonda le sue ragioni in motivazioniscientifiche e tecniche di cui dobbiamo avere consapevolezza e fiducia.

La partecipazione di tutti, il senso del rispetto degli uni verso gli altri, l’osservanza delle regole, il buon senso, unito a qualche rinuncia, può aiutarci ad andare avanti e limitare, nel possibile, gli ingenti danni sociali ed economici che questa pandemia sta comportando. Abbiamo tutti un terribile e potente nemico: il virus e la sua capacità di contagio molto elevata che si abbatte inesorabilmente sulla nostra comunità e maggiormente sulle persone più fragili che meritano la nostra protezione.

Al contempo, sproniamo l’Amministrazione ad impegnarsi per superare i tanti problemi che la scuola sta affrontando, siano essi tecnici, logistici, organizzativi. Siamo disponibili a impegnarci per cercare, nel possibile, di mitigarli e superarli. Solo insieme potremo uscirne e guardare al futuro con maggiore serenità.

Continueremo la nostra azione di sensibilizzazione al corretto uso dei DPI e all’adozione di comportamenti virtuosi e responsabili da parte di tutti».