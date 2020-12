"Solidarietà in Circolo", l'iniziativa del PD per le persone in difficoltà

Il circolo del Partito Democratico di Cassano delle Murge ha deciso di partecipare alla nuova campagna "Solidarietà in Circolo" promossa dal segretario nazionale Nicola Zingaretti.

«Con questa campagna - si legge in una nota della sezione locale del PD guidata da Enza Battista - il circolo vuole essere di sostegno ai cittadini che versano in situazioni di difficoltà economiche, anche a causa della pandemia. Il non lasciare indietro nessuno è un impegno fondamentale per rendere il bene comune una realtà. Il circolo metterà a disposizione la sua sede e i suoi iscritti come volontari per attuare una raccolta di beni materiali non deperibili di prima necessità. Vogliamo essere di aiuto alle tante associazioni presenti sul territorio e supportarli in questa delicata azione. Questa pandemia la superiamo solo attuando azioni sinergiche e corali rendendoci conto che, come diceva Madre Teresa di Calcutta, "quello che noi facciamo e' solo una goccia nell' oceano, ma se non lo facessimo l' oceano avrebbe una goccia in meno". Per chi volesse donare qualcosa - conclude la nota -, vi aspettiamo ogni giovedì e sabato fino al 21 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30 c/o la nostra sede, in via C. Chimienti n.31».