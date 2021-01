Formula 1: ancora prove e test per Antonio Giovinazzi al Kartodromo della Murgia

Chiusa la stagione sportiva, è già tempo di prove e test per Antonio Giovinazzi.

E il pilota pugliese di Formula 1 ha scelto ancora una volta il Kartodromo della Murgia di Cassano come tappa importante della sua preparazione tecnica e sportiva.

Giovinazzi da stamattina infatti è impegnato in una impegnativa sessione di allenamento sulla pista della famiglia Masiello.

Il pilota pugliese si è appena conquistato sul campo la possibilità di proseguire la sua esperienza in Alfa Romeo. Per lui, infatti, la prossima, sarà la terza stagione con la scuderia del Biscione dopo essere entrato come titolare a pieno titolo all’inizio del 2019.

Il pilota di Martina Franca ha chiuso la stagione 2020 al diciassettesimo posto della classifica generale dei piloti, con quattro punti. Potevano anche essere di più. Ma il primo a essere convinto del fatto di aver compiuto buoni progressi nella sua seconda stagione di Formula 1 è proprio il pilota pugliese: “Credo di essere migliorato molto – ha detto Giovinazzi a fine stagione – mi sono sentito più a mio agio e in confidenza con la macchina, con la squadra e tutto il resto".

Per il Kartodromo della Murgia l'ennesima presenza di Giovinazzi in pista è un altro bello "spot".

La pista cassanese, del resto, è sempre più il punto di riferimento per il Motorsport pugliese, come attestano alcune importanti recenti conferme. Il circuito della famiglia Masiello, infatti, tra le altre cose, si prepara ad ospitare nel 2021 nuovamente sia il Campionato Regionale di Kart che la Selettiva Sud del CNV MotoAsi.