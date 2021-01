Atletico Cassano: domani in campo per il recupero con il Futsal Cobà

Non c’è tempo per le recriminazioni. Dopo il rocambolesco pareggio di sabato sul campo della Tombesi C5 Ortona, l’Atletico Cassano si appresta a tornare in campo già domani, martedì 26 gennaio, per il recupero dell’8ª giornata del Girone C di Serie A2: al PalAngelillo arriva il Futsal Cobà.

È la prima partita di un tour de force che vedrà i “pellicani” impegnati in una serie di recuperi, oltre alle gare previste dal calendario. Imperativo è, dunque, mettere da parte la delusione per il pareggio di sabato scorso e tuffarsi subito, con la massima concentrazione e voglia, nel prosieguo del campionato prendendo quanto di buono fatto nella prima gara del 2021, come afferma capitan Nicola Cutrignelli: «dobbiamo ripartire dalla partita contro la Tombesi: su un campo così difficile abbiamo “comandato” per 37 minuti. C’è tanta amarezza per il pareggio subito all’ultimo secondo, che a molti può sembrare quasi scandaloso. Noi, però, sappiamo quello che abbiamo fatto in campo ed è da lì che dobbiamo ripartire. Dobbiamo lavorare su quanto di buono fatto. Se affrontiamo le partite sempre con quell’atteggiamento, penso che difficilmente lasceremo altri punti per strada».

Punti che all’Atletico Cassano cominciano a servire per allontanarsi dalle zone calde della classifica: gli uomini di mister Chiereghin occupano, infatti, la terzultima posizione con 4 punti raccolti in sei partite finora disputate. Pochi per una squadra che nelle passate stagioni è stata tra le protagoniste assolute della Serie A2: «abbiamo voglia di smuovere la classifica - continua Cutrignelli - perché essere terzultimi non è bello. Abbiamo un sacco di partite da recuperare e ora comincia un ciclo intenso. Vogliamo che si torni a parlare di noi in maniera positiva. Dobbiamo stringere i denti e lavorare per raggiungere gli obiettivi».

Il primo degli obiettivi è quello di riscattarsi in una gara non semplice. Il Futsal Cobà, con 8 punti in cinque partite, in classifica è appena sopra ai “pellicani” ma è una delle corazzate del Girone C che avrà sicuramente voglia di riscatto dopo il pareggio di sabato in caso del Buldog Lucrezia.

Capitan Cutrignelli non sottovaluta l’avversario («vorranno sicuramente cominciare anche loro a far punti in classifica»), ma sa da dove deve ripartire l’Atletico Cassano: «abbiamo fame di vittorie e di punti. È vero, abbiamo poco tempo per recuperare le forze fisiche, ma dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto sabato. Dobbiamo stringere i denti e portare la vittoria a casa».

La partita si giocherà domani, a porte chiuse, al PalAngelillo con calcio d’inizio alle ore 18:00, e verrà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

La direzione di gara è affidata ai signori Giovanni Vitolo Ferraioli (1° arbitro) e Rosario Angelo Faiella (2° arbitro), entrambi della sezione di Castellammare di Stabia, e Donato Lamanuzzi di Molfetta (cronometrista).