Atletico Cassano: domani il derby contro il Futsal Capurso

Per domani, sabato 6 febbraio, il calendario della Serie A2 prevede una sosta.

Ma soste non ce ne sono per l’Atletico Cassano che scenderà in campo, nuovamente al PalAngelillo, per l’ennesimo recupero di questo campionato: i “pellicani” ospitano il Futsal Capurso per la 4ª giornata del Girone C (rinviata lo scorso 7 novembre 2020).

Il Futsal Capurso, che finora ha giocato 10 partite, una in più dei “pellicani”, occupa l’ultima posizione in classifica con 4 punti frutto della vittoria interna contro il Buldog Lucrezia e il pareggio di sabato scorso in casa del temibile Futsal Cobà.

Una gara ricca di insidie, dunque, per gli uomini di mister Chiereghin che dovranno fare un ulteriore sforzo poiché sono alla quinta partita in 15 giorni e, soprattutto, dovranno rinunciare a due pedine come Dibenedetto e “Sheva” De Cillis, che verranno sicuramente fermati dal giudice sportivo a seguito delle espulsioni rimediate mercoledì scorso contro la Tombesi C5 Ortona.

I “pellicani”, però, dovranno stringere i denti e tenere alta la concentrazione perché, come afferma mister Chiereghin, «a dispetto di quello che può sembrare guardando la classifica affrontiamo una squadra che, solo dando un’occhiata al roster, lascia intuire una certa caratura tecnica. È una squadra veramente forte, è intervenuta a integrare il suo roster con giocatori di assoluta qualità [dalla Virtus Rutigliano sono arrivati i vari Ferdinelli, Primavera e Leggiero, n.d.r.]. È una squadra che pure nelle sconfitte gioca, dimostra di essere lì lì per recuperare il terreno perduto. Il pareggio contro il Futsal Cobà ne è assoluta dimostrazione. Quindi affronteremo una partita da un coefficiente di difficoltà altissima. Sicuramente la differenza, domani, la faranno veramente i dettagli».

Alla quarta partita consecutiva al PalAngelillo, i “pellicani” vanno a caccia della terza vittoria di fila: «giocare in casa sicuramente ci rende un tantino più sicuri a livello psicologico - continua mister Chiereghin - anche se probabilmente la squadra ha fornito la migliore prestazione a Ortona, laddove per una serie di circostanze non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti». A quindici giorni da quella gara, però, bisogna mantenere alta la concentrazione e cercare di non abbassare i ritmi, giocare, insomma, con la solita fame di vittorie: «stiamo bene soprattutto a livello mentale - continua mister Chiereghin - mentre a livello fisico questa serie di partite ravvicinate può minare sicuramente la prestazione perché giocare a questi ritmi non è mai facile, specie quando gli incontri sono così ravvicinati e soprattutto quando ti impongono un’attenzione ed una difficoltà tale che non puoi abbassare la guardia. Ma per noi è una partita di un’importanza cruciale e sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti».

La partita si giocherà, come di consueto, a porte chiuse e sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

La direzione di gara è affidata ai signori Gianluca Zuzolo di Caserta (1° arbitro), Lucio Coviello di Potenza (2° arbitro) e Saverio Carone di Bari (cronometrista).