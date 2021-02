Atletico Cassano in trasferta a Campobasso, Perri: «Pronti a dare il meglio»

Domani, a Campobasso, in casa del CLN CUS Molise, l’Atletico Cassano affronta l’ultimo dei recuperi previsti in questa fase del campionato (resterà, poi, da recuperare la partita contro il Tenax Castelfidardo, in programma a marzo).

I “pellicani”, reduci dal pareggio interno contro il Futsal Capurso, nel recupero della 7ª giornata di campionato, sono attesi da una delle formazioni più quotate del Girone C di Serie A2: i molisani, infatti, occupano la seconda posizione in classifica, a quattro lunghezze dell’RCV Manfredonia (ma con una partita in meno) e cercano riscatto dopo la sconfitta rimediata sabato scorso in casa del Buldog Lucrezia.

Una partita, dunque, che presenta non poche insidie per gli uomini di mister Chiereghin. Ne è convinto Juan Cruz Perri: «troveremo sicuramente un avversario arrabbiato e con voglia di riscatto dopo la sconfitta di sabato - afferma il numero 11 biancoceleste - ma noi dobbiamo farci trovare pronti per un’altra battaglia».

Un’altra insidia, per l’Atletico Cassano, è data dalla stanchezza che inevitabilmente comincia a farsi sentire dopo tante partite giocate in pochi giorni. I “pellicani” (che ritrovano Dibenedetto e “Sheva” De Cillis che hanno scontato il turno di squalifica) lo sanno, a detta dello stesso Perri (autore finora di 5 gol nelle 10 partite finora disputate), ma sono pronti a stringere i denti e a fare il massimo ancora una volta: «sicuramente la stanchezza si è sentita sabato scorso e si sentirà anche domani. Noi però dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati e continuare nella striscia positiva, provando a non pensare alla stanchezza e a dare il meglio per portare a casa un buon risultato».

La partita si giocherà a partire dalle 15:00 al PalaUniMol di Campobasso, a porte chiuse, e sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del CLN CUS Molise.

La direzione di gara è affidata ai signori Luca Moscone di L’Aquila (1° arbitro), Fabio Maria Malandra di Avezzano (2° arbitro) e Fabio Capaldi di Isernia (cronometrista).