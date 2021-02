Atletico Cassano: al PalAngelillo arriva il Vis Gubbio per la 16ª di campionato

Non accadeva da quasi un mese che l’Atletico Cassano potesse lavorare serenamente, senza recuperi infrasettimanali, per preparare la partita del sabato.

Dopo il pareggio di sabato scorso nel derby contro il Futsal Capurso (settima partita in ventidue giorni per i “pellicani”), la tregua è arrivata proprio alla vigilia di una delle partite cruciali per le sorti dei biancocelesti: domani al PalAngelillo, infatti, arriva il Vis Gubbio, terza forza del Girone C di Serie A2.

Nella 16ª giornata (5ª di ritorno) di campionato, l’Atletico Cassano dovrà arginare la potenza di fuoco del miglior attacco del Girone (65 gol fatti in 14 partite giocate, con ben tre giocatori nei primi dieci della classifica marcatori, compreso il capocannoniere Di Fonzo) ma, soprattutto, dovrà dimostrare ancora una volta di aver voglia di vincere e di avvicinarsi ulteriormente alla zona play off, distante appena 2 punti.

All’andata, con l’Atletico Cassano ancora convalescente per i postumi delle positività al Sars-CoV-2, ebbero gioco facile nell’imporsi per 6-1 sui “pellicani”. Domani sarà tutta un’altra storia con i biancocelesti determinati a dare continuità alla striscia positiva di risultati che dura da cinque gare.

Mister Chiereghin, tuttavia, non abbassa la guardia: «sarà una partita difficile come tutte quelle di questo girone. Affrontiamo una squadra forte con il miglior attacco del Girone quindi sarà importante difendere bene. Oramai, però, l’Atletico Cassano ha acquisito una propria fisionomia e dovremo essere bravi a concretizzare le occasioni che sicuramente avremo. Giochiamo in casa e abbiamo consapevolezza della nostra forza. Se il terzo posto è lì a sei punti [il Vis Gubbio è terzo con 21 punti, l’Atletico Cassano settimo con 15, ma con due partite in meno rispetto agli umbri, n.d.r.], nessuno ci può vietare in questo momento di sognare e siamo consapevoli che qualcosa di bello potremo farlo. Speriamo di farlo già domani».

Dopo tanto, dicevamo, l’Atletico Cassano ha finalmente avuto una settimana intera per lavorare su questa partita e, come afferma Roberto Chiereghin, anche per rifiatare e recuperare le forze: «era da tanto che non lavoravamo una settimana intera per preparare la partita. È stata una settimana importante - commenta il tecnico barlettano - non solo per lavorare ma, paradossalmente, la squadra si è potuta riposare un po’ di più, soprattutto a livello mentale perché tanti scontri ravvicinati impegnano molto non solo fisicamente ma anche mentalmente. Guardando la squadra in questa settimana sento molta positività e questo mi fa ben sperare perché siamo in salute e poi c’è questa consapevolezza di forza che, secondo me, sarà molto importante in una partita difficile come quella di domani contro il Vis Gubbio».

La partita è in programma domani, sabato 20 febbraio, alle 16:00 al PalAngelillo. Ovviamente a porte chiuse ma verrà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

La direzione di gara è affidata ai signori Davide Sallese di Vasto (1° arbitro), Gianluca Rutolo di Chieti (2° arbitro) e Amedeo Lacalamita di Bari (cronometrista).