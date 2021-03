Atletico Cassano ospite della corazzata Futsal Cobà per la 19ª di campionato

Domani, sabato 13 marzo, l’Atletico Cassano è atteso dalla difficile trasferta nelle Marche, a Porto San Giorgio, in casa del lanciatissimo Futsal Cobà, seconda forza del Girone C di Serie A2 distante appena 5 punti dalla vetta della classifica (ma con due partite da recuperare rispetto alla capolista RCV Manfredonia).

Terzo attacco (con 70 gol fatti) e miglior difesa (con 30 gol subiti) del Girone C, il Futsal Cobà ha perso una sola partita nel corso di questa stagione (a novembre 2020) inanellando poi una serie di risultati utili che hanno portato i marchigiani a pochi passi dal primo posto in classifica.

Sarà, dunque, una partita «di sofferenza e sacrificio», come afferma mister Roberto Chiereghin, contro «una squadra forte; una squadra che, come sappiamo tutti, da novembre non perde; una squadra che nel corso della stagione è stata più volte ritoccata per cercare di apportare le varie migliore e cercare, senza mezzi termini e senza nascondersi, di vincere questo campionato. Sarà una partita difficile anche perché loro sanno che andiamo a giocare la partita senza due giocatori importanti, quindi sicuramente verranno su forte a pressarci per provare a incanalare subito il match».

L’Atletico Cassano, infatti, dovrà fare a meno di Alemão Glaeser e Caio, fermati per un turno dal giudice sportivo, e mister Chiereghin dovrà fare i conti anche con le rotazioni ridotte, oltre alla forza dell’avversario. Ma i “pellicani” non partono sconfitti e intendono provare a tener testa a un avversario il cui valore non è in discussione: «sicuramente le pressioni sono tutte su di loro perché devono assolutamente vincere questa partita per continuare a sperare nel sorpasso sul Manfredonia - ammette infatti mister Chiereghin - e noi sappiamo che sarà una partita difficile, di sacrificio. Già in casa [il 26 gennaio, al PalAngelillo, finì 4-1 per il Futsal Cobà, n.d.r.] abbiamo misurato la loro forza e quindi quello di domani sarà un Atletico Cassano che andrà lì per cercare di vendere cara la pelle, comunque sapendo di non aver nulla da perdere. E questo aspetto può trasformarsi in un vantaggio psicologico. Starà a noi cercare di fare in modo che questo accada».

La partita, valida per la 19ª giornata di campionato (8ª di ritorno) si giocherà al PalaSavelli di Porto San Giorgio a partire dalle ore 16:00, come di consueto a porte chiuse, e verrà trasmessa in live streaming sul canale YouTube del Futsal Cobà.

La direzione di gara è affidata ai signori Andrea Battista di Campobasso (1° arbitro), Giuseppe Costrino di Termoli (2° arbitro) e Daniele Conti di Ancona (cronometrista).