Torna in campo l’Atletico Cassano: “pellicani” in trasferta a Castelfidardo

A due settimane dalla sconfitta in casa del Futsal Cobà, l’Atletico Cassano torna in campo domani, sabato 27 marzo, nuovamente lontano dal PalAngelillo, per affrontare il Tenax Castelfidardo nella partita valida per il recupero dell’11ª giornata (ultima d’andata) del Girone C di Serie A2.

Il Tenax Castelfidardo dell’ex Vallarelli occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con 10 punti, insieme al Futsal Capurso, ma è in un ottimo stato di forma e, soprattutto, determinato a risalire la graduatorie per raggiungere l’agognata salvezza, come dimostrano anche le due ultime partite in cui i marchigiani hanno battuto in trasferta la concorrente diretta per la permanenza in A2 Giovinazzo Calcio a 5 e hanno fermato sul 3-3 il forte Futsal Cobà.

È guardingo, dunque, mister Chiereghin: «non lasciamoci ingannare dalla classifica - afferma il tecnico biancoceleste - perché ci tocca affrontare una squadra che è sicuramente in un buon momento. Viene da due risultati veramente positivi ed è una squadra in salute, una squadra in fiducia. Hanno l’obiettivo di salvarsi e chi gioca in casa ha sempre l’obiettivo della vittoria. Noi, invece, siamo una delle formazioni con il peggior rendimento nelle gare esterne e tutto lascia supporre che sarà una partita difficile. Sarà una partita dura che speriamo di aver preparato nella maniera giusta».

Di tempo per prepararla l’Atletico Cassano ne ha avuto: a seguito delle positività al Sars-CoV-2 in casa RCV Manfredonia, infatti, i “pellicani” non hanno giocato la gara della 20ª giornata prevista sabato scorso contro i sipontini (la partita verrà recuperata il prossimo 17 aprile, al PalAngelillo). Servirà, dunque, mettere in pratica quanto fatto in allenamento in queste due settimane per provare ad agganciare in classifica il Buldog Lucrezia (che è appena 3 punti sopra l’Atletico Cassano, fermo a quota 21, in piena zona play off). Chiereghin, inoltre, recupera Alemão Glaeser e Caio, rientranti dalla squalifica, ma potrebbe perdere altre due pedine fondamentali del roster come De Cillis e Perri (la cui partenza per Castelfidardo è in dubbio per problemi rispettivamente lavorativi e familiari).

Insomma, di spunti la partita di domani ne offre parecchi e l’Atletico Cassano è pronta a giocarsela: «la sensazione - conclude mister Chiereghin - è che tutto sommato il rinvio di sabato scorso abbia un po’ giovato alla squadra perché venivamo da un tour de force non indifferente. Recuperiamo due giocatori importanti ma ne perdiamo quasi sicuramente altri due. Sarà una partita di sacrificio ma la squadra si è allenata bene, abbiamo fiducia. Per noi è l’ennesima finale. Siamo motivati, stimolati e lanciatissimi verso un sogno che oggi come oggi, alla luce di tutto quello che abbiamo passato e di quella che era la nostra classifica un po’ di mesi fa, sarebbe veramente di un clamoroso. Sognare non costa nulla e speriamo. Vediamo cosa dirà il campo domani».

La partita, come di consueto, si giocherà a porte chiuse ma verrà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook del Tenax Castelfidardo a partire dalle 16:00.

La direzione di gara è affidata a Alessandra Carradori della sezione di Roma 1 (1° arbitro), Andrea Battista di Campobasso (2° arbitro) e Luca Spadoni di Ancona (cronometrista).