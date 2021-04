Atletico Cassano: al PalAngelillo, arriva l’RCV Manfredonia per il recupero della 20ª di campionato

La partita è di quelle da non perdere, la posta in palio altissima: Atletico Cassano e Risparmio Casa Vitulano Manfredonia sono padrone del proprio destino.

Le due formazioni si affronteranno, domani al PalAngelillo, nel recupero della 20ª giornata del Girone C di Serie A2: ultimo impegno per i sipontini che, in caso di vittoria, otterrebbero la matematica promozione in Serie A, penultimo per i “pellicani” che vogliono provare a blindare la zona play off per giocarsi poi le proprie possibilità negli spareggi per l’accesso alla massima serie del futsal nazionale.

Insomma, le emozioni sono garantite con un Atletico Cassano che, oltre a dover riscattare la pesante sconfitta dell’andata (8-1 al PalaScaloria), non vuole stare a guardare e soprattutto vuole raggiungere un obiettivo che, specie in questo particolare momento della società cassanese, darebbe nuova linfa ai sogni dei tifosi biancocelesti.

L’RCV Manfredonia, però, venderà cara la pelle: gli uomini di mister Monsignori guidano la classifica del Girone C con 43 punti (due in più del Futsal Cobà che, a parità di partite giocate, ne ha 41) frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte nelle 19 partite finora disputate in cui Sampaio e compagni sono andati a segno 83 volte subendo appena 41 reti (miglior difesa del Girone) con lo stesso Sampaio che guida anche la classifica cannonieri (insieme a Berti del Gisinti Pistoia) con 24 reti.

I sipontini arrivano alla sfida di domani dopo la vittoria in extremis contro il Buldog Lucrezia (3-2 al PalaScaloria) e i pareggi contro Futsal Cobà (in trasferta) e Tombesi Ortona (a Manfredonia), ma avranno sicuramente un motivo in più per provare a far propria la partita contro l’Atletico Cassano: «non sta a me presentare il nostro avversario di domani - commenta mister Chiereghin - perché il Manfredonia si presenta da solo, basta leggere i nomi che compongono il loro roster. Se finora abbiamo parlato di partite difficili, quella di domani è sicuramente un partita con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Sarà una partita difficile e lo sarà ancora di più perché la posta in palio, soprattutto per loro e parzialmente per noi, è molto alta».

Posta in palio alta, dunque, anche per l’Atletico Cassano che occupa la quinta posizione in classifica con 27 punti in 18 partite finora giocate, due punti in più del Gisinti Pistoia (che ha giocato 19 gare) e tre lunghezze di vantaggio su Buldog Lucrezia e Vis Gubbio (che domani recupereranno le partite contro Futsal Capurso e Giovinazzo Calcio a 5). Insomma, l’accesso ai play off dipende dall’Atletico Cassano e la partita di domani potrebbe risultare determinante in tal senso in casa biancoceleste: «per noi è una partita veramente importante - ammette mister Chiereghin - e in questo tipo di partite un allenatore ha paradossalmente il lavoro semplificato perché se un giocatore non riesce a trovare delle motivazioni per una partita del genere vuol dire che forse deve cambiare passione o lavoro. Noi abbiamo preparato la partita come sempre: con grande attenzione e impegno. Speriamo che il campo, che è l’unico vero giudice, ci dia un verdetto favorevole».

La partita, come sempre, si disputerà a porte chiuse e sarà trasmessa in live streaming a partire dalle 16:00 sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

La direzione di gara è affidata ai signori Pasquale Crocifoglio di Napoli (1° arbitro), Domenico Donato Marchetti di Lanciano (2° arbitro) e Antonio Dimundo di Molfetta (cronometrista).