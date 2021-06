Motori e solidarietà: al Kartodromo della Murgia di Cassano "Un cuore in pista"

Oggi e domani, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata, il Kartodromo della Murgia di Cassano ospita un grande evento all'insegna della passione per le auto da corsa e della solidarietà per le malattie rare.

Scenderà in pista, infatti, il Team Daba Drift dei piloti Davide Bannò ed Elena Zaniol, con la partecipazione dei piloti Mauro Santantonio e Nicola Messere della Scuderia Messere.

Le donazioni (libere) di chi parteciperà all'evento andranno in beneficenza ad Assieme Onlus che opera per la tutela delle persone con emofilia. Con una parte del ricavato, Assieme Onlus sosterrà anche la famiglia di un bimbo affetto da un'altra malattia rara: la Sindrome di Goldenhar.

La modella Irina Lavreniv sarà la madrina dell'evento.

L' adesione, con la sottoscrizione della liberatoria e la donazione, per effettuare uno o più giri in pista nelle auto al fianco di piloti drift si compilerà al momento.

Vi sarà anche la possibilità di provare l'esperienza del trike drift.

Tenendo conto delle elevate temperature registrate in Puglia, gli spettacoli, il taxi drift ed il trike drift avranno inizio nel tardo pomeriggio a partire dalle 19.00 in entrambe le giornate.

Per i partecipanti appassionati non solo di auto da corsa ma anche di calcio, a partire dalle 21 di sabato sera, si potrà tifare per la nostra nazionale seguendo la diretta Italia - Austria su maxi schermo, per poi riprendere con gli spettacoli in pista, con il taxi drift ed il trike drift fino a notte inoltrata.

Tanta musica, inoltre, con il DJ SET di Lino Altavilla.

