Martina Galasso del Circolo Ippico degli Ulivi agli Europei di Mounted Games in Danimarca

La 17enne studentessa del Liceo di Cassano Martina Galasso è stata selezionata per partecipare ai Campionati Europei di Mounted Games che si svolgeranno a Vallensbaek Ridecenter, in Danimarca, nella Categoria Under 18.

Una grande soddisfazione per la giovanissima atleta, allieva di Ornella Starace, titolare del Circolo Ippico degli Ulivi di Cassano delle Murge, per il quale la Galasso gareggia.

Martina Galasso - che cavalca Akira, una pony Appaloosa del 2013 - ha conquistato quest’anno la prima tappa del Trofeo dei Tre Mari in U18, è titolare dell’oro a squadre per il Trofeo dei Tre Mari conquistato dall’asd degli Ulivi nel 2019, ha vinto nel settore del Munted Games il piccolo GP dei Campionati Italiani 2018, il piccolo GP delle Ponyadi 2018, il Campionato Regionale Puglia 2018 (in U17 ndr). Nel settore del salto ostacoli ha collezionato 4 prime piazze nelle LB70 e affacciandosi alle LB90, ancora una prima piazza.