Atletico Cassano: Dibenedetto difenderà la porta dei "pellicani" anche nella nuova stagione

L'ASD Atletico Cassano Calcio a 5 annuncia di aver raggiunto l'accordo con Michele Dibenedetto per il rinnovo del vincolo sportivo nella stagione 2021/2022.

Il portierone altamurano classe 1992 difende i pali dell’Atletico Cassano dalla stagione 2016-2017, anno d’esordio dei “pellicani” in Serie B e nei campionati nazionali e si appresta a cominciare la quarta stagione in Serie A2 con la maglia biancoceleste cucita addosso.

«Sono molto contento - afferma Dibenedetto - di continuare a far parte di questa società. È stato un rinnovo fortemente voluto da entrambe le parti. In questi casi si dice sempre che è bastato uno sguardo per trovare l’intesa.Spero che dopo questo lungo e complicato periodo per tutti legato alla pandemia, potremo ritrovare i nostri fantastici tifosi. Sono sicuro che ci daranno un’ulteriore spinta per raggiungere i nostri obiettivi, noi come sempre non vogliamo porci limiti e daremo sempre il massimo».