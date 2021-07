Altre conferme per l'Atletico Cassano: rinnovi anche per Perri e Lorusso

Altri due rinnovi per la stagione 2021/2022 da parte dell'Atletico Cassano.

I "pellicani" hanno annuncitato di aver raggiunto l'accordo con Juan Cruz Perri e Ciccio Lorusso.

Arrivato a Cassano nella stagione 2018-2019, l’argentino Perri, classe 1991, è sempre stato un elemento fondamentale del roster biancoceleste: insuperabile in difesa, dotato di intelligenza tattica e grandi doti tecniche che gli hanno permesso di essere sempre al centro delle manovre dei compagni. Negli anni non ha fatto mancare il suo apporto di gol per portare in alto i colori dell’Atletico Cassano. «Sono molto soddisfatto - ha dichiarato Perri - del mio rinnovo con l’Atletico Cassano. A Cassano mi sento molto bene e quella maglia è diventata la mia seconda pelle. Il prossimo sarà sicuramente il solito campionato duro ed equilibrato, ma noi sapremo farci trovare pronti per raggiungere i nostri obiettivi».

Tornato a Cassano nella scorsa stagione, Ciccio Lorusso ha collezionato 18 presenze e 3 gol nella seconda categoria del futsal nazionale, dimostrando spirito di sacrificio e abnegazione, oltre che attaccamento alla maglia, facendo valere le sue doti di concretezza e imprevedibilità. «Sono contento - ha detto Lorusso - di giocare ancora in questa grande società che ormai per noi giocatori è diventata una famiglia. Non ci è voluto molto a convincermi a rimanere perché credo che far parte di una squadra storica e importante a livello nazionale come l’Atletico Cassano sia motivo di grande orgoglio! Sulla stagione che ci aspetta ho delle buone sensazioni: è stata allestita una buona rosa guidata da un tecnico giovane che ci farà sicuramente divertire! Io e i miei compagni non vediamo l’ora di iniziare».