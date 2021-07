Alemão Glaeser rinnova con l'Atletico: con i "pellicani" anche nella nuova stagione

I "pellicani" anche nella prossima stagione potranno contare sulle prodezze di Alemão.

Infatti, la squadra cassanese ha appena annuciato di aver raggiunto l'accordo con Alemão Glaeser per il rinnovo del vincolo sportivo nella stagione 2021/2022.



125 dei suoi 505 gol in Italia, li ha messi a segno con la maglia dell’Atletico Cassano nelle cinque stagioni finora disputate in biancoceleste.

Alemão Glaeser si è confermato, negli anni, un simbolo dei “pellicani” diventando anche un punto di riferimento per i suoi compagni e per i ragazzi delle giovanili.



«Sono soddisfatto del mio rinnovo anche perché la decisione è basata su due sentimenti intensi e profondi che ho nel cuore per l'Atletico Cassano, per Cassano delle Murge e per i nostri tifosi: gratitudine e amore. Nella prossima stagione saremo allenati da mister Recchia che è un allenatore molto preparato ed intelligente, sono sicuro farà molto bene con il nostro Atletico Cassano. La squadra avrà tanti cambiamenti e credo sia giusto non porci né obiettivi né limiti. Non vedo l'ora che la prossima stagione abbia inizio. Il mio sogno più grande, comunque, resta vedere tra alcuni anni i miei piccoli campioni (che alleno da ormai 5 anni) in prima squadra. Non penso nemmeno sia un sogno: sono sicurissimo che accadrà».