Un ritorno per l'Atletico: Claudio "Cacau" Barbosa firma con i "pellicani"

Raggiunto l'accordo tra l'Atletico Cassano e Claudio Barbosa per l'acquisizione delle prestazioni sportive nella stagione 2021-2022.

Brasiliano con passaporto portoghese classe 1989, per Claudio "Cacau" Barbosa si tratta di un ritorno all'Atletico Cassano dopo aver vestito biancoceleste dal dicembre 2015 al dicembre 2017, mettendo a segno 33 gol in 45 partite.

Cresciuto nel Club Nautico Capibaribe, è arrivato in Italia al Matera, mezza stagione alla Virtus Rutigliano e poi l'arrivo a Cassano nel 2015-2016: subito lo storico "triplete" regionale coronato con la promozione nel campionato di Serie B che, nella stagione 2016-2017, ha vissuto da protagonista. L’anno successivo, a dicembre, si trasferisce a Manfredonia per poi sposare il progetto del Futsal Bitonto che trascina, da capitano, dalla Serie C2 fino alla promozione in Serie B.

«È bello sapere che hai lasciato un buon ricordo nei posti in cui sei passato. A Cassano mi sono sempre trovato bene, è come una seconda casa per me. Torno a Cassano con il cuore. Più maturo e pronto a questa nuova sfida. Quando ho avuto la chiamata da Mimmo Vitulli, in tutta onestà, sono bastati 5 minuti per portare in porto la trattativa. Ritrovare gli amici e una società come l’Atletico Cassano è stato un motivo in più per dire sì.

Ritrovo una tifoseria, un ambiente e un’atmosfera che conosco bene. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per questi colori. Sono sicuro che sarà una stagione dura, ma anche molto entusiasmante...».