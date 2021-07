Terzo acquisto per l'Atletico: dalla Spagna arriva Daniel Garcia Butron

Terzo rinforzo per l'Atletico Cassano Calcio che oggi ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Daniel Garcia Butron per l'acquisizione delle prestazioni sportive nella stagione 2021-2022.

Spagnolo classe 1996, Daniel Garcia vanta tanta esperienza nei campionati spagnoli, sin dalle giovanili e fino alla Segunda División B con le maglie di San Juan Juvenil, Osasuna Magna e Lauburu K.E Ibarra, con cui ha militato nelle ultime quattro stagioni.

Capace di difendere con tenacia, dotato di grande fiducia in se stesso e velocità, sa gestire bene la palla per far partire le azioni dei compagni.

«Sono alla mia prima esperienza italiana - afferma Butron - e ho scelto l’Atletico Cassano perché mi ha subito colpito il grande progetto, la passione con cui mi è stata descritta la società e il fatto che l’Atletico Cassano sia diventato un punto di riferimento della categoria. Nonostante la mia giovane età, cercherò di contribuire con esperienza, garantendo fatica e sacrificio ogni giorno in cui indosserò la maglia dell’Atletico Cassano.

Spero sia un grande anno e che riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, sia individuali che di gruppo. Sono sicuro che mi integrerò rapidamente nel gruppo squadra. Non vedo l’ora che questa stagione abbia inizio.

Vamos Cassano!».