"Traversata dello Stretto": a sfidare correnti e acque gelide anche due cassanesi

«Non è una gara, è un’emozione».

E’ così che viene giustamente definita la “Traversata dello Stretto di Messina”, la gara internazionale di nuoto di fondo che si svolge ogni anno, dal 1954, tra la Sicilia e la Calabria, con partenza da Punta Faro, in provincia di Messina, e arrivo a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, sul continente.

Ed è così la vivranno - come una emozione fortissima - i quattro atleti della Ranidae cssd di Cassano delle Murge che domani, 8 agosto 2021, prenderanno parte alla 54esima edizione di questa affascinante quanto difficile competizione, che si svolge in uno specchio d’acqua tra i più belli e suggestivi del Mediterraneo, considerata come una delle gare più significative per il nuoto di fondo nel panorama mondiale.

I quattro atleti sono Matteo Capriulo e Marco Colonna, entrambi 15enni ed entrambi cassanesi, e Pasquale Lillo e Maddalena Difonzo, rispettivamente di 23 e 20 anni, entrambi della vicina Santeramo in Colle.

Ci saranno anche loro tra gli 80 atleti in gara - 40 agonisti e 40 master - che sfideranno le correnti e le acque gelide dello Stretto lungo un percorso di 6,2 chilometri: attraversare lo Stretto a nuoto, si dice, è già una conquista, ma partecipare alla competizione è tutta un'altra cosa.

Gli atleti della Ranidae saranno accompagnati dall'allenatore Umberto Calamita.

La gara può essere seguita in diretta streaming sulla pagina ufficiale "Traversata dello stretto".