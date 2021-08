Traversata dello Stretto, ottima prestazione degli atleti Colonna e Capriulo della Ranidae

Gran bella prova dei nuotatori cassanesi Colonna e Capriulo alla Traversata dello Stretto, la grande classica del nuoto di fondo giunta alla sua 57esima edizione, che si è corsa domenica 8 agosto nell'incomparabile paesaggio tra la Sicilia e la Calabria.

Alla loro prima partecipazione in un gara tanto affascinante quanto difficile - caratterizzata da mare agitato, forti correnti e vento contrario e dove non conta solo il fisico e la preparazione atletica ma anche l'esperienza per scegliere le traiettorie giuste - i nuotatori della Ranidae di Cassano, entrambi quindicenni, hanno raggiunto un risultato lusinghiero, raggiungendo con una bella prestazione il porticciolo turistico di Villa San Giovanni.

«I ragazzi - dichiara al nostro giornale l'allenatore Umberto Lacalamita - hanno dato il massimo. È una competizione davvero particolare, non puoi sottovalutare nulla. Lo slogan è perfetto e racchiude davvero l'essenza dell'esperienza... non è una gara ma un'emozione. Non è un mare per tutti e lo si è visto domenica. Onde e correnti che cambiano da un momento all'altro. Su 86 iscritti, due non sono partiti e solo 35 hanno visto l'arrivo».

«Dei nostri - spiega l'allenatore della Ranidae Cssd - Colonna Marco in 1h59'19" e Capriulo Matteo 2h07'42" hanno chiuso rispettivamente al 33° e 34° assoluto e 4° e 5° nella loro categoria. Purtroppo Pasquale Lillo e Maddalena Difonzo, non per loro demeriti, hanno dovuto abbandonare la gara perché non avrebbero preso la boa di virata per l'eccessiva corrente. In questa gara non conta solo la prestazione dell'atleta, ma anche l'intuito e l'esperienza del proprio barcaiolo nel calcolare la giusta rotta al variare delle condizioni del mare».

«Comunque tutti bravi - conclude Lacalamita -, il loro impegno è stato lodevole e sicuramente l'esperienza è da ripetere».

La Traversata per la cronaca se la sono aggiudicata il nuotatore delle Fiamme Oro Marcello Guidi (1: 01’ 14) e l'atleta della Rari Nantes Spezia Sofie Callo (1: 05’ 21), prima tra le donne e quinta nella classifica generale.