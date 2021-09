Atletico: sabato l'amichevole. Torna il pubblico al PalAngelillo ma con prenotazione e green pass

In occasione del primo test amichevole della stagione 2021-2022, torna il pubblico al PalAngelillo.

Sabato 11 settembre, alle 16:00, l’Atletico Cassano affronterà il Futsal Brindisi, squadra che disputerà il campionato di Serie C1.

Il primo test della stagione sarà utile a mister Recchia e al suo staff per vedere sul campo i risultati delle prime due settimane di preparazione e, soprattutto, per permettere alla squadra di cominciare a trovare la giusta intesa tra i giocatori.

Dopo un anno di “porte chiuse” al PalAngelillo, il pubblico cassanese potrà finalmente tornare ad assistere alle partite e, in occasione delle amichevoli (a partire da quella di sabato e per le successive), l’ingresso al palazzetto sarà gratuito.

In ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 e alle disposizioni del Protocollo per la Prevenzione della FIGC, l’accesso alla struttura sarà consentito solo su prenotazione fino ad esaurimento dei posti e con green pass.

Durante la partita sarà obbligatorio indossare la mascherina e non ci si potrà spostare dal posto assegnato in fase di prenotazione.

È possibile prenotare il proprio biglietto telefonando al numero 348 2802345.

I posti sono limitati.