Ezio e Gino: gli angeli dell’Atletico Cassano. Al PalAngelillo il memorial in loro onore

L’Atletico Cassano ricorda i suoi angeli Ezio Pellecchia e Gino Petruzzellis nel Memorial che si svolgerà domani, venerdì 24 settembre, al PalAngelillo.

Il Memorial, giunto alla terza edizione, da quest’anno sarà dedicato a due persone che hanno contribuito, con ineguagliabile passione e instancabile impegno, a rendere grande l’Atletico Cassano. Due vere e proprie colonne dei “pellicani”, che hanno accompagnato il percorso di crescita della società cassanese dalle sue origini nei campionati regionali fino ai grandi traguardi raggiunti negli ultimi anni. Due persone che ci hanno lasciato troppo presto ma che resteranno sempre nei cuori di chi li ha conosciuti e con loro ha condiviso un percorso sportivo e umano indimenticabile. Un percorso che va avanti nel segno di Ezio e Gino che, ovunque siano, siamo certi continuino a fare il tifo per i loro ragazzi, con l’ironia, la passione e l’allegria che li hanno sempre caratterizzati.

È anche e soprattutto grazie a loro se oggi l’Atletico Cassano disputa il campionato di Serie A2 ed è a loro che la società del presidente Michele Ruggiero rende omaggio con il Memorial “I nostri angeli Ezio e Gino”.

Come da tradizione, il Memorial si concretizza in un triangolare al quale prenderanno parte il Futsal Bulldog Capurso (alla terza partecipazione) e il Dream Team Palo del Colle di mister Cataldo Guarino, oltre ovviamente all’Atletico Cassano.

Saranno disputate tre partite in due tempi da 12 minuti effettivi ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno battuti tre tiri liberi per squadra per stabilire la vincente. Per ogni vittoria nei minuti regolamentari saranno assegnati 3 punti, 2 punti per la vittoria ai tiri liberi, 1 punto per la sconfitta ai tiri liberi. Vincerà il triangolare chi avrà ottenuto più punti.

La manifestazione avrà inizio alle 18:30 con la partita tra Atletico Cassano e Dream Team Palo del Colle. La perdente affronterà successivamente il Futsal Bulldog Capurso che, nell’ultima gara del torneo, giocherà con la vincente della prima partita. Al termine delle gare verranno consegnati omaggi-ricordo ai partecipanti.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19 e del Protocollo messo a punto dalla F.I.G.C.

L’accesso all’evento è gratuito ma su prenotazione fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

L’ingresso al PalAngelillo è consentito solo previa prenotazione e con green pass. Durante la manifestazione sarà obbligatorio indossare la mascherina e non sarà consentito spostarsi dal posto assegnato.