Atletico: si parte! Prima di campionato al PalAngelillo contro le Aquile Molfetta

Ad oltre un mese dall’avvio della preparazione, l’Atletico Cassano è pronto a tuffarsi nella stagione 2021-2022: domani, alle 16:00, i “pellicani” esordiranno nel Girone D di Seria A2 contro le neopromosse Aquile Molfetta.

Tante le novità in casa biancoceleste a partire dal tecnico Giampiero Recchia, fresco di abilitazione ad “Allenatore di Calcio a 5 di Primo Livello”, ma con tanta esperienza nei campionati nazionali tra Serie B e Serie A2. Per quanto riguarda il roster a sua disposizione, invece, l’Atletico Cassano riparte da un gruppo di confermatissimi ai quali si sono aggiunti Dani Garcia e Raid Sbaa, spagnoli alla prima esperienza in Italia che già durante la preparazione hanno fatto vedere buone cose, i rientranti Claudio Barbosa e Andrea Lestingi e i giovani Ezio Giampietro e Giuseppe Lopane, “promossi” dall’Under19, che vanno a rinfoltire la linea verde insieme ai “veterani” Mirko Rella e Alessandro Pellecchia.

Per i nuovi, dunque, non è stato poi così difficile integrarsi in un roster già affiatato. E durante l’ultimo mese la squadra ha lavorato sodo agli ordini di mister Recchia, del suo assistente Giasi, del preparatore dei portieri Mazzarella e del preparatore atletico Carlo Quadrelli.

Un mese in cui, afferma mister Recchia, «abbiamo fatto un ottimo lavoro con tutto lo staff, con un gruppo fantastico di ragazzi che si è messo a nostra totale disposizione dal primo giorno, grazie anche alle condizioni ideali di lavoro messe in campo dalla società. Sul campo - continua il tecnico molese - siamo cresciuti tanto in questo mese, di allenamento in allenamento, le buone prestazioni nelle varie amichevoli lo testimoniano. Abbiamo cambiato tanto, ma dopo queste sei settimane di lavoro sono davvero soddisfatto di quanto fatto sul campo e delle risposte di squadra e individuali ottenute. Ora non ci resta che riportare, finalmente, tutto in una gara ufficiale».

E finalmente ci siamo, domani arriva la prima gara ufficiale di stagione contro le Aquile Molfetta, un avversario che «ha sempre fatto bene in tutte le categorie quindi credo che anche in A2 farà bene. Ha cambiato tanto nel roster ma ha introdotto giocatori di qualità e poi ha una guida tecnica, mister Rutigliani, che è una garanzia. Sarà una gara difficile ma sono contento di affrontarla già ora perché ci permetterà di misurarci subito con un ottimo avversario». Quello di domani, sarà anche il primo banco di prova per capire, più in generale, le dinamiche di un Girone che, sulla carta, sembra tra i più equilibrati della Serie A2. Mister Recchia, infatti, è prudente: «sul Girone credo sia troppo prematuro emettere giudizi, le prime giornate riveleranno le reali forze in campo. Credo comunque che il nostro sia un girone piuttosto equilibrato in cui sarà possibile per tutte le squadre giocarsi la vittoria su ogni campo».

Il campionato, però, è da affrontare un passo alla volta, e l’Atletico Cassano arriva all’esordio «bene, ci siamo preparati come previsto portando a termine il lavoro programmato per questo periodo e credo possiamo ritenerci pronti per questo esordio. Iniziamo davanti ai nostri tifosi, finalmente di nuovo al palazzetto, che già nelle amichevoli hanno fatto sentire la loro vicinanza. Per loro, per la società e per tutto l'Atletico Cassano daremo tutto in campo in questa ed in tutte le prossime gare», conclude mister Recchia.

Appuntamento dunque a domani, sabato 9 ottobre, alle ore 16:00 al PalAngelillo. L’accesso al palazzetto sarà consentito solo ai possessori di biglietto, solo con green pass. Durante la partita sarà obbligatorio indossare la mascherina e bisognerà restare nei posti assegnati.

La direzione di gara è affidata ai signori Giuseppe Costrino di Termoli (1° arbitro), Natale Mazzone di Imola (2° arbitro) e Amedeo Lacalamita di Bari (cronometrista).