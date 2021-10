Atletico: trasferta a Melilli. Recchia: «Gara difficile ma ci esprimeremo a buoni livelli»

Archiviato lo 0-0 dell’esordio contro le Aquile Molfetta, l’Atletico Cassano è in viaggio per la Sicilia dove domani, sabato 16 ottobre 2021 alle 16:00, affronterà il Città di Melilli nella partita valida per la 2ª giornata del Girone D di Serie A2.

L’avversario dei “pellicani” è uno dei più difficili da affrontare: una delle formazioni più attrezzate di un Girone che, già dalla prima giornata, si è presentato come tra i più equilibrati della categoria. Il Città di Melilli, proprio come l’Atletico Cassano, ha pareggiato 2-2 all’esordio sul campo della Polisportiva Futura facendosi rimontare due volte dopo essere passato in vantaggio. Ora, nella prima partita tra le mura amiche, sicuramente cercherà di fare bottino pieno.

Le partite tra Atletico Cassano e Città di Melilli, inoltre, non sono mai partite semplici, come dimostrano i precedenti della stagione 2019-2020 quando i siciliani hanno battuto i “pellicani” per 5-4 (in Sicilia) e 2-1 (a Cassano) in campionato, con l’unica vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia (4-2 in trasferta).

Insomma, gli ingredienti per una gara ricca di emozioni ci sono tutti e, come afferma mister Recchia, l’Atletico Cassano deve saperne ricavare i giusti stimoli per trovare la prima vittoria stagionale: «affrontiamo una delle squadre più attrezzate del nostro Girone - afferma il tecnico - e che fa del proprio campo un punto di forza. Anche nella gara con il Futura hanno fatto molto bene. Tutto ciò deve essere da stimolo per noi, sappiamo di affrontare un avversario forte, una gara difficile, ma la nostra crescita passa anche attraverso queste gare e soprattutto da buone prestazioni in queste partite. Siamo molto fiduciosi, cercheremo ovviamente di trarre il massimo da questa lunga trasferta».

Una trasferta a cui l’Atletico Cassano arriva senza Ciccio Lorusso, operato in settimana per la ricomposizione della frattura alla tibia rimediata contro le Aquile Molfetta e i cui tempi di recupero si prevedono piuttosto lunghi. «Ciccio per noi è una grossa perdita - commenta Recchia - come amico nello spogliatoio e come giocatore in campo. Un ragazzo fantastico che si stava esprimendo ad ottimi livelli». Tuttavia, l’Atletico Cassano, pur con una rotazione in meno si è preparato «molto bene su tutte le peculiarità che la gara di Melilli potrà presentare. Sarà sicuramente una gara molto intensa giocando su un campo di dimensioni ridotte, ma siamo fiduciosi di poterci esprimere a buoni livelli».

La partita si giocherà al PalaMelilli a partire dalle ore 16:00, con live streaming sulla pagina Facebook del Città di Melilli.

La direzione di gara è affidata ai signori Pasquale Giaquinto di Ostia Lido (1° arbitro), Luca Di Battista di Avezzano (2° arbitro) e Salvatore Cucuzzella di Ragusa (cronometrista).