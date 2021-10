La famiglia “Pitom” torna a riunirsi a Cassano. L'azienda marchigiana delle pit bike, ormai leader in Italia nelle produzione delle "ruote basse", ha scelto ancora una volta il Kartodromo della Murgia per la sua “reunion” annuale: una grande festa nella quale il “patron” Alfredo “Tomax” Tomassini accoglierà tutti gli appassionati del marchio marchigiano.

Una “famiglia”, perché il rapporto tra il titolare della Pitom e i sempre più numerosi appassionati delle moto di Ortezzano – dove vengono prodotte queste velocissime e vincenti pit bike – va ben oltre la relazione tra produttore e cliente: chi acquista e guida una Pitom entra in una vera e propria comunità dove la passione comune per le 12 pollici cementa legami d’amicizia che vanno oltre l’asfalto delle piste.

A fare da padroni di casa sul bel circuito della famiglia Masiello - domani sabato 30 ottobre - saranno i cassanesi “Svalvolati on the Pit”, che coordineranno una giornata fatta di prove su pista, scambi di esperienza nel paddock, simulazioni di gara e tanto divertimento, come si addice ad una festa.

La “reunion” sarà l’occasione per presentare l'edizione 2022 della Variante Alta, il pezzo forte della produzione Pitom, sempre più vincente sui circuiti d’Italia e non solo. Dopo il grande successo delle serie Evo, a cavallo tra 2019 e 2020 Pitom ha lanciato questa nuova moto, che della precedente è l’estrema evoluzione: una moto pit bike top di gamma, pronta per la pista e facile da guidare, proposta a un prezzo accessibile, come è nello stile Pitom.