Atletico: la rimonta sfuma nel finale. Tanti gol, ma pellicani sconfitti di misura a Piazza Armerina

Sicilia stregata per l’Atletico Cassano che a Piazza Armerina, contro i padroni di casa della Gear Siaz, rimediano la seconda sconfitta in campionato nella 4ª giornata del Girone D di Serie A2.

Succede di tutto al PalaFerraro con i “pellicani” che, ancora una volta, regalano il primo tempo agli avversari che chiudono in vantaggio per 6-3. Nella ripresa, complici due espulsioni per i padroni di casa e un grande spirito di sacrificio, i biancoazzurri riescono ad agguantare il pareggio per 8-8 a 30’’ dal suono della sirena. Fatale, però, la distrazione a 15’’ dal termine che consente alla Gear Siaz Piazza Armerina di chiudere sul 9-8 e portare a casa i 3 punti.

Dibenedetto, Perri, D’Ambrosio, Dani Garcia e Barbosa formano lo starting five scelto da mister Recchia. Sono proprio gli ultimi due a confezionare le prime occasioni per l’Atletico Cassano con Castronovo chiamato all’intervento prima su Dani Garcia e poi su Barbosa. Dall’altra parte Dibenedetto chiude lo specchio a Fabinho che poco dopo, in rovesciata da dentro l’area di rigore, beffa il portiere biancoceleste su assist di Gallinica che a sua volta regala il pareggio all’Atletico Cassano con un autogol nel tentativo di anticipare Raid in area, ben servito da Lestingi. Raid ci prova ancora ma Castronovo chiude in angolo.

Al 7’ i padroni di casa tornano in vantaggio con De Agostini. Lestingi dal limite prova a ristabilire la parità ma trova la pronta risposta di Castronovo che nulla può sulla gran botta dalla distanza di D’Ambrosio che porta i “pellicani” sul 2-2. Equilibrio che dura poco grazie alla rete di Bruno che, solo contro Dibenedetto, fa 3-2. Il Gear Siaz Piazza Armerina insiste con Tamurella che ci prova due volte prima di trovare il gol del 4-2. Perri riporta subito in partita l’Atletico Cassano con il gol del 4-3, ma nei secondi finali prima Gomes e poi Tamurella fissano il risultato sul 6-3.

In avvio di ripresa l’espulsione di Castronovo per un’uscita avventata su Barbosa costringe i padroni di casa all’inferiorità numerica. Perri ne approfitta subito e segna la rete del 6-4. Passivo che torna a tre gol di distacco grazie all’immediata risposta di Gallinica. Rinaudo, in due minuti, si becca due cartellini gialli e regala una nuova superiorità numerica all’Atletico Cassano che, con la tripletta di un instancabile Perri, si porta sul 7-5.

Il campo piccolo e i ritmi di gioco elevati non lasciano un attimo di respiro. Così Da Rocha porta subito sull’8-5 i suoi e, tornato sul più tre, il Gear Siaz tira i remi in barca e l’Atletico Cassano comincia il forcing: Dani Garcia segna la sua prima marcatura italiana che vale l’8-6, Barbosa fa 8-7 su assist di Perri, mentre Alemão Glaeser deve accontentarsi del palo.

Il gol del pareggio arriva a 30’’ dal termine della gara con Barbosa che fa partire un destro imprendibile dalla distanza. I padroni di casa schierano subito il portiere di movimento e la mossa dà subito i suoi frutti con Fabinho che, a 15’’ dal suono della sirena segna il gol del definitivo 9-8.

C’è ancora tanto da lavorare in casa Atletico Cassano, fermo a 4 punti dopo 4 giornate di campionato.

GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA – ATLETICO CASSANO 9-8 (p.t. 6-3)

GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA: Castronovo, Fabinho, Tamurella, Bruno, Gomes; Noto, Gallinica, Da Rocha, Cannetti, De Agostini, Rinaudo, Muscarà. In panchina: Cristiano Goulart

ATLETICO CASSANO: Dibenedetto, Perri, D’Ambrosio, Dani Garcia, Barbosa; Raid, Giampietro, Rella, Lestingi, Alemão Glaeser, Pellecchia, Schiavarelli. Allenatore: Giampiero Recchia

ARBITRI: Giacomo Voltarel di Treviso e Nicola Lacrimini di Città di Castello

CRONO: Fabio Perez di Milano

MARCATORI: 5’30’’ pt Fabinho (GSPA) - 7’00’’ pt aut. Gallinica (AC) - 7’50’’ pt De Agostini (GSPA) - 12’00’’ pt D’Ambrosio (AC) - 14’00’’ pt Bruno (GSPA) - 16’00’’ pt Tamurella (GSPA) - 17’00’’ pt Perri (AC) - 19’30’’ pt Gomes (GSPA) - 19’45’’ pt Tamurella (GSPA) - 2’01’’ st Perri (AC) - 2’10’’ st Gallinica (GSPA) - 5’30’’ st Perri (AC) - 6’00’’ Da Rocha (GSPA) - 8’00’’ st Dani Garcia (AC) - 13’00’’ st Barbosa (AC) - 19’30’’ st Barbosa (AC) - 19’45’’ st Fabinho (GSPA)

AMMONITI: 1’28’’ pt Fabinho (GSPA) per proteste - 3’00’’ st Rinaudo (GSPA) per gioco scorretto - 18’00’’ st Alemão Glaeser (AC) per gioco scorretto - 19’50’’ st Da Rocha (GSPA) per proteste dalla panchina

ESPULSI: 2’00’’ st Castronovo (GSPA) per gioco scorretto - 5’00’’ st Rinaudo (GSPA) per somma di ammonizioni