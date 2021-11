L’Atletico ospita l’Or.Sa. Bernalda. Recchia: «Tappa fondamentale del nostro percorso di crescita»

Reduce dalla rocambolesca sconfitta di misura a Piazza Armerina, l’Atletico Cassano si prepara ad affrontare, domani 6 novembre, l’Or.Sa. Bernalda nella 5ª giornata del Girone D di Serie A2.

Una sconfitta, quella di sabato scorso, arrivata a 15’’ dal suono della sirena dopo che i “pellicani” avevano agguantato poco prima, con carattere e determinazione, un meritato pareggio.

Gli uomini di mister Recchia hanno saputo dimostrare, ancora una volta, di essere una squadra che non si arrende mai e ci crede fino all’ultimo secondo: «questo sport - conferma il tecnico biancoceleste - insegna come si debba dare tutto fino all'ultimo secondo in tutte le gare e non dare nulla per scontato, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle con risultati positivi [con la vittoria per 2-1 sul Bulldog Capurso proprio sul suono della sirena, n.d.r.] e negativi. Ma sono soddisfatto del fatto che anche su un campo a noi nettamente sfavorevole per dimensioni e condizioni del terreno di gioco, siamo riusciti a sfiorare un risultato positivo».

Archiviato dunque quanto accaduto sabato scorso in Sicilia, l’Atletico Cassano è tornato a lavorare, in settimana, su quello «su cui lavoriamo da due mesi e che ci ha fatto esprimere a buoni livelli nelle gare casalinghe, lo abbiamo fatto con tanta voglia ed applicazione con l'obiettivo di fare un'ottima prestazione contro il Bernalda».

Tra le mura amiche, infatti, il cammino dei “pellicani” è stato finora positivo: un pareggio per 0-0 all’esordio e una vittoria per 2-1, a dimostrazione che il calore del PalAngelillo può fare la differenza e sicuramente renderà speciale anche la partita di domani contro quella che Recchia definisce «un'ottima squadra, molto solida, con ottimi giocatori. Noi ci arriviamo bene, abbiamo lavorato su quello che la gara potrà presentarci, consapevoli di dover fare un'ottima prestazione per arrivare al massimo risultato. Sono molto fiducioso, dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e questa gara rappresenta per noi una tappa fondamentale».

Fischio d’inizio alle ore 16:00 con diretta in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

La direzione di gara è affidata ai signori Emilio Romano di Nola (1° arbitro), Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia (2° arbitro) e Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia (cronometrista).