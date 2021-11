Sogno mondiale per Palumbo: rappresenterà l'Italia al Mondiale Giovanile World Sailing in Oman

Il sogno di ogni ragazzo che fa sport: rappresentare il proprio paese ad una competizione mondiale. Il sogno lo realizzerà Domenico Palumbo: l'atleta cassanese del Circolo della Vela Bari, infatti, in coppia con Alfonso Palumbo, vestirà l'azzurro e rappresenterà l'Italia nel 29er al Mondiale Giovanile World Sailing che si disputerà in Oman dall'11 al 18 Dicembre 2021. La convocazione dello staff azzurro è giunta all'atleta proprio ieri. Al velista cassanese - e a tutti i componenti della squadra italiana -, insieme alla convocazione, sono giunti anche i complimenti della Federazione Italiana Vela e del presidente Francesco Ettorre "nella certezza che saprete, con il Vostro comportamento in regata ed a terra, ben rappresentare i colori azzurri secondo la miglior tradizione italiana". È la conferma di tutto quanto di buono l'atleta del Circolo della Vela Bari sta facendo: la migliore dimostrazione che serietà e rigore uniti alla voglia di divertirsi in acqua portano lontano. A breve ulteriori approfondimenti.