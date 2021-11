Pazienza e personalità: l’Atletico Cassano batte l’Or.Sa. Bernalda

Seconda vittoria stagionale per l’Atletico Cassano che per 4-2 battono l’Or.Sa. Bernalda nella 5ª giornata del Girone D di Serie A2.

Partita tirata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto con i “pellicani” che hanno sofferto, in avvio di gara, il pressing aggressivo degli ospiti, riuscendo però a contenere la foga dei lucani e a colpire nel momento giusto. Nella ripresa, invece, la partita ha tutto un altro volto con i biancocelesti che tengono il match saldamente in mano e si difendono bene quando il Bernalda schiera il portiere di movimento, portando così a casa 3 punti pesantissimi.

Dibenedetto, Perri, Raid, Dani Garcia e Barbosa compongono l’agile starting five di mister Recchia. Ma, come detto, è l’Or.Sa. Bernalda a sembrare più in palle nei primi minuti di gioco: le folate offensive degli ospiti, però, si scontrano contro un ottimo Dibenedetto che chiude lo specchio in due occasioni a Turek e poi a Gallitelli.

I “pellicani” colpiscono al 6’ con D’Ambrosio che, entrato da poco, manda in porta un assist di Barbosa dalla destra e porta in vantaggio l’Atletico Cassano. Gli ospiti non demordono ma Dibenedetto è un muro su Antonucci, prima e Gallitelli poi. È il palo, invece, a negare due volte il raddoppio a Raid e Perri in appena 3’’. Ha più fortuna, dall’altra parte, Sanz che trova il gol del pareggio a 2’ dalla fine del primo tempo.

Finale di frazione concitato: Raid colpisce il suo personale secondo legno di giornata. Poi commette un’ingenuità toccando con la mano un pallone destinato sul fondo e regala il tiro libero agli avversari: Gallitelli va ai dieci metri ma scivola al momento del tiro e il primo tempo si chiude sull’1-1.

Nella ripresa, l’Atletico Cassano è più propositivo e ci prova subito, senza fortuna, con Dani Garcia e Barbosa. Lo stesso Barbosa, al 3’, calcia a botta sicura al termine di una lunga azione, Verdejo respinge sui piedi di Perri che lo fulmina e riporta in vantaggio l’Atletico Cassano che, un minuto dopo, allunga ancora proprio con Barbosa.

Sul 3-1 i “pellicani” continuano a macinare gioco: un bello scambio tra Perri e Alemão Glaeser finisce con il tiro del capitano che sfiora il palo. Al 10’ l’Or.Sa. Bernalda accorcia con Antonucci, servito in area da Turek direttamente da rimessa laterale, ma l’Atletico Cassano ristabilisce le distanze al 12’ con Alemão Glaeser che conclude nel migliore dei modi un’azione lanciata da un ottimo recupero di Dani Garcia.

Gli ospiti provano a tornare in partita con il portiere di movimento, ma succede poco altro e l’Atletico Cassano ottiene la seconda vittoria in campionato e porta a casa 3 punti: ora i “pellicani” sono a quota 7, in quinta posizione in classifica e potranno concentrarsi con serenità sulla prossima difficile trasferta di Cosenza.

GIOVANILI

Con l’Under19 ferma per la sosta del campionato, a rappresentare le giovanili dell’Atletico Cassano ci sono i Giovanissimi di mister Alemão Glaeser che oggi sono scesi in campo, a Manfredonia, per la seconda giornata del Girone A del campionato regionale Under15.

Nella prima giornata i baby-pellicani si sono imposti con un perentorio 9-3 sui pari età del Futsal Barletta, in virtù della tripletta messa a segno da Fabio Colavito, delle doppiette di Alfredo Colaiemma e Vincenzo Troiani e dei gol di Simone Novielli e Mattia Sette.

Stamattina è arrivata un’altra convincente vittoria per 6-0 grazie alla seconda tripletta consecutiva di Colavito e ai primi tre gol stagionali di Emanuele Oi.

ATLETICO CASSANO – ORSA BERNALDA 4-2 (p.t. 1-1)

ATLETICO CASSANO: Dibenedetto, Perri, Raid, Dani Garcia, Barbosa; Lopane, Giampietro, Rella, D’Ambrosio, Lestingi, Alemão Glaeser, Pellecchia. Allenatore: Giampiero Recchia

ORSA BERNALDA: Verdejo, Sanchez, Turek, Antonucci, Sanz; Laurenzana, Brescia, Gallitelli, Grossi, De Pizzo, Quinto, D’Amelio. Allenatore: Cesare Rispoli

ARBITRI: Emilio Romano di Nola e Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia

CRONO: Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 6’31’’ pt D’Ambrosio (AC) - 17’52’’ pt Sanz (OB) - 3’38’’ st Perri (AC) - 4’43’’ st Barbosa (AC) - 9’43’’ st Antonucci (OB) - 12’00’’ st Alemão Glaeser (AC)

AMMONITI: 4’14’’ pt Sanchez (OB) per gioco scorretto - 13’13’’ pt Turek (OB) per proteste - 19’00’’ pt Raid (AC) per gioco scorretto - 6’23’’ st Sanz (OB) per proteste - 7’45’’ st Lestingi (AC) per gioco scorretto

NOTE: 19’01’’ pt Gallitelli (OB) sbaglia un tiro libero