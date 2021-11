L’Atletico Cassano sfida la prima della classe. Recchia: «Siamo pronti per questa bella prova»

L’Atletico Cassano fa visita alla capolista Pirossigeno Città di Cosenza nella 5ª giornata del Girone D di Serie A2. Appuntamento per domani, sabato 13 novembre alle 16, al PalaCosentia con live streaming sulla pagina Facebook dei calabresi. Il Città di Cosenza, che ha già rispettato il turno di riposo, guida la classifica del girone a punteggio pieno, con 12 punti collezionati in 4 partite. È una delle candidate alla vittoria finale, che finora tra le mura amiche ha messo a segno 10 gol, subendone appena 2. Una partita ricca di insidie per l’Atletico Cassano che lontano dal PalAngelillo non ha ancora raccolto punti in questa stagione. Mister Recchia tiene alta la guardia con la certezza, però, che i “pellicani” proveranno a fare risultato anche sul difficile campo dei calabresi: «giochiamo in casa della squadra che guida la classifica, già questo basta a presentare la gara di domani», afferma il tecnico biancoceleste. «Una squadra con grandi individualità - aggiunge - in grado di risolvere la gara in qualsiasi momento. È una squadra consapevole della propria forza che fino ad ora ha sempre raggiunto con lucidità il risultato pieno nell'arco dei 40 minuti». In settimana l’Atletico Cassano ha preparato la gara, come spiega Recchia, studiando quelli che «sono i loro punti di forza e sulle situazioni che potranno metterli in difficoltà. Sarà una gara bellissima da giocare per i ragazzi con la consapevolezza di poter trarre solo conclusioni positive da questa difficile trasferta». Se l’avversario è dei più difficili da affrontare, per l’Ateltico Cassano si gioca su un campo che, per caratteristiche, potrà permettere ai “pellicani” di sviluppare il gioco: «è la prima trasferta preparata secondo quelli che sono i nostri principi di gioco in continuità con il lavoro di questi due mesi», afferma infatti mister Recchia. «Non abbiamo avuto la necessità di snaturarci come nelle altre trasferte. Sicuramente i pronostici sono a favore della squadra di casa ma per noi sarà una bella sfida ribaltare tali pronostici. Nonostante qualche problema in settimana siamo pronti per questa bella prova», conclude l’allenatore molese. La direzione di gara è affidata ai signori Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta (1° arbitro), Bartolomeo Burletti (2° arbitro) e Marilena Catanese di Barcellona Pozzo di Gotto (cronometrista).