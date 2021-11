Il Coni Puglia festeggia i suoi campioni: Stella al Merito per Marco Giustino

Il Coni Puglia ha festeggiato i suoi campioni del quotidiano: dirigenti, tecnici, società e atleti che si sono distinti nel corso dell'anno per i risultati, ma soprattutto per l'impegno a promuovere ogni giorno e in ogni momento i valori dello sport e del rispetto delle regole. Per questo ieri, presso l'hotel Majesty a Bari, ha rinnovato ancora una volta la cerimonia di consegna delle benemerenze. E tra gli 80 premiati dal Coni a livello regionale c'è anche il pattinatore cassanese Marco Giustino dell'ASD Cassandra, a testimonianza del percorso virtuoso di questo atleta nel corso degli anni. A Marco Giustino il Coni Puglia ha consegnato la Medaglia di Bronzo al Merito Sportivo.« La manifestazione - ha detto il presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto - racchiude anche la volontà dell'intero movimento di guardare al di là della pandemia, rappresenta un segnale di fiducia e di speranza per dare continuità alla ripresa di tutte le attività». In particolare «vogliamo finalmente dare un segnale tangibile in presenza - ha continuato il presidente - a chi in silenzio, tra mille sacrifici e difficoltà, ogni giorno, è al lavoro su campi, palestre e piscine. Nella maggior parte dei casi, è bene ricordarlo, si tratta di volontari. A loro va il nostro grazie perché educano, preparano i nostri giovani alla vita, costruiscono i campioni del futuro. La manifestazione racchiude anche la volontà dell'intero movimento di guardare al di là della pandemia, rappresenta un segnale di fiducia e di speranza per dare continuità alla ripresa di tutte le attività».