E’ Silvia “Nitro” Solazzo la regina dell’OCR di Puglia e Basilicata. L’atleta cassanese del team ShapeOnFit vince il campionato interregionale di “Obstacle Course Racing”, una durissima e affascinante disciplina sportiva che si sta affermando in tutto il mondo. Nel weekend, a Modugno, l’atleta cassanese domina l’ultima tappa del campionato e porta a casa la vittoria finale. «Questo risultato – è il commento a caldo di Silvia Solazzo - è per me una grande soddisfazione. Non un punto di arrivo, ma un punto di partenza fondamentale verso nuovi obiettivi». Obiettivi che sono proprio ad un passo, perché all’atleta cassanese il successo in questa manifestazione spalanca le porte dell’European Championship e della Coppa Italia, prestigiose competizioni che si terranno entrambe nel 2022 in Val di Fiemme. Il successo della squadra cassanese è completato dal secondo posto assoluto categoria over 50 di “papà” Nicola Solazzo e dall’ottimo piazzamento in classifica generale assoluta di Leonardo Colafemmina. «Nonostante il periodo pandemico tra restrizioni ed eventi rimandati - afferma Nicola Solazzo - abbiamo tenuto duro continuando ad allenarci. E grazie al costante impegno abbiamo ottenuto questo splendido risultato».

«L’Obstacle Course Racing – ci spiega Nicola Solazzo - è uno sport in cui un concorrente, correndo prevalentemente su circuiti sterrati, ha l’obbligo di superare varie sfide fisiche sotto forma di ostacoli. Gli ostacoli possono includere muri da scavalcare, trasporto di oggetti pesanti, attraversamento di corsi d’acqua, strisciare sotto il filo spinato e saltare attraverso il fuoco. Molti ostacoli sono simili a quelli usati nell’addestramento militare, mentre altri sono unici e vengono impiegati durante la gara per testare resistenza, forza, velocità e destrezza dell’atleta. I percorsi variano per distanza e difficoltà, spesso combinando le diverse discipline del trail running, road running e cross country running. Queste sono le principali e peculiari caratteristiche che identificano la disciplina sportiva delle OCR». Fatica e adrenalina pura, dunque, per una disciplina che richiede anche carattere ed equilibrio. Le competizioni di OCR sono il fenomeno sportivo del momento: intorno a questa attività sportiva si sta creando un importante movimento, sicuramente destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni e che ha nella ShapeOnFit di Cassano (che ha sede presso l'agriturismo Fasano) un punto di riferimento importante sul territorio.