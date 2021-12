Il Circolo Vela Bari festeggia i suoi atleti: anno fantastico per Domenico Palumbo

Tra i 41 atleti del Circolo della Vela Bari premiati nel corso della cerimonia di fine anno a loro dedicata dal sodalizio sportivo barese, c’è anche il velista cassanese Domenico Palumbo. “Dodo” e gli altri atleti nel corso dell’ultimo anno hanno raggiunto risultati eccellenti, proseguendo la scia positiva iniziata ormai dieci anni fa. Da Francesco Carrieri della classe Optimist a Roberto Ferrarese passando per Fabrizio Lisco del team di Luna Rossa Prada Pirelli che ha partecipato all’ultima America’s Cup. Questi i risultati ottenuto da Palumbo – in coppia con Alfonso palumbo nella classe 29er - in questo fantastico anno: 1°classificato assoluti 1° U19 prima regata NAZIONALE (Palermo) 2°classificato assoluti e 1° classificato U19 seconda regata NAZIONALE (Ostia) 3°classificato assoluti 3° U19 terza regata NAZIONALE (Ravenna) 1°classificato assoluti quinta regata NAZIONALE (Bari) 2°classificato assoluti e 2° U19 al CAMPIONATO ITALIANO CLASSIFICATOE GIOVANILE (Dervio) 6° classificato assoluti al YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIPS IN OMAN. La cerimonia di premiazione – si legge in una nota del Circolo vela Bari - è «un modo per riconoscere l’anno di grandissimo valore che tutti gli atleti del Circolo hanno vissuto, lavorando anche durante il lockdown con la massima intensità possibile a differenza anche di altri Circoli che non hanno potuto o non sono riusciti a organizzare eventi con i ragazzi». A tutti gli atleti, ma anche agli istruttori del CvBari, i complimenti del presidente Titta De Tommasi e dell’intero consiglio direttivo, presenti alla festosa serata e gli auguri per la prossima stagione.