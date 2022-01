Atletico, a Bovalino trasferta complicata. Recchia: «Nostro unico obiettivo è muovere la classifica»

È ancora emergenza per l’Atletico Cassano che, in trasferta, affronta il Bovalino C5 per la 13ª giornata del Girone C di Serie A2, ultima del girone d’andata, in programma oggi, sabato 15 gennaio alle 16. Mister Recchia recupera Perri, Dani Garcia e Dibenedetto, ma perde D’Ambrosio e Pellecchia che si aggiungono all’infortunato Barbosa e allo squalificato Alemão Glaeser. Servirà, dunque, il massimo del sacrificio da parte di chi è partito per la Calabria per affrontare una squadra che, in classifica, precede i “pellicani” di un solo punto. I biancocelesti, da parte loro, dovranno provare a compiere quella che sulla carta sembra un’impresa, proprio a causa delle tante assenze, e ricominciare a far punti in campionato. In settimana, con gli uomini a disposizione, Recchia ha fatto il possibile per preparare la partita al meglio: «Siamo ancora non al meglio dal punto di vista numerico e della condizione per i diversi casi Covid avuti in squadra - ammette il tecnico -. Ma dalla ripresa dopo le festività abbiamo una settimana di lavoro in più e questo potrà significare tanto domani. Sarà una gara da giocare su un campo con caratteristiche precise e con una squadra con peculiarità ben definite. Dobbiamo muovere la classifica, è l'unico obiettivo per domani, tutto il resto, le attenuanti, dobbiamo metterle da parte». Il Bovalino, dei 12 punti collezionati in campionato, ne ha raccolti appena 4 tra le mura amiche, ma mister Recchia non ci bada troppo: «È una squadra con una precisa identità - afferma -, come noi ha attraversato periodi di alti e bassi che però non influiranno sulla gara di domani. Abbiamo entrambe un unico obiettivo, sarà una gara intensa, veloce e molto spezzettata. Dovremo essere bravi ad interpretare nel modo giusto questo tipo di gara». La partita sarà diretta dai signori Bartolomeo Burletti di Palermo (1° arbitro), Massimo Seminara di Palermo (2° arbitro) e Antonio Turiano di Reggio Calabria (cronometrista).