Domenica trionfale per Giuseppe Di Sabato: è tricolore nella 10 km di marcia allievi

Domenica trionfale per l'atleta cassanese Giuseppe Di Sabato. A Pescara - dove oggi sono stati assegnati i primi titoli tricolori del 2022 - il marciatore dell'Amatori Atletica Acquaviva ha conquistato uno splendido primo posto con il tempo di 46,40 sulla distanza dei 10 km nel campionato di società. Un percorso sportivo in crescendo per l'atleta cassanese, con continui risultati di prestigio, frutto di talento e determinazione, che gli stanno splancando le porte della Nazionale. (a breve aggiornamenti)