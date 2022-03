Atletico Cassano: 7-1 al Piazza Armerina e altri 3 punti preziosi in chiave salvezza

L’imperativo era vincere per continuare la scalata verso la salvezza. E l’Atletico Cassano non se lo è fatto ripetere due volte anche se, per la verità, l’avversario affrontato nel recupero della 17ª giornata del Girone D di Serie A2 non era di quelli proibitivi. Al PalAngelillo, infatti, è arrivata una Gear Siaz Piazza Armerina fortemente rimaneggiata e con gli uomini contati. Una situazione perfetta per i “pellicani” che allungano a 5 (2 vittorie e 3 pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi e agguantano, a 20 punti, il Bovalino in quintultima posizione, a una lunghezza dalle Aquile Molfetta che inseguono a 19. Mister Recchia deve rinunciare solo allo squalificato Raid e schiera lo starting five composto da Dibenedetto, Perri, Lestingi, Dani Garcia e Barbosa. Ottima la partenza dei biancocelesti che, poco dopo un minuto di gioco, passano subito in vantaggio con Lestingi, bravo a recuperare palla nella propria metà campo e a concretizzare l’uno-due con Barbosa. I “pellicani” provano subito ad allungare ma devono fare i conti con un ottimo Castronovo che è sempre attento in porta, ma nulla può all’8’ quando D’Ambrosio dalla destra serve Alemão Glaeser sul secondo palo: per il capitano è un gioco da ragazzi spingere la palla in rete. Gli ospiti non stanno a guardare e accorciano con Gallinica che, con un tiro dalla distanza sporcato da Rodrigo, trovano il gol del momentaneo 2-1 al 10’. Alemão Glaeser a 3’’ dalla fine della prima frazione di gioco mette in rete il pallone del 3-1. In avvio di ripresa la Gear Siaz Piazza Armerina prova ad impensierire l’Atletico Cassano con Gallinica che si divora un gol davanti a Dibenedetto e Castronovo che lascia i pali per far il quinto uomo di movimento. Gli uomini di mister Recchia controllano senza troppi e trovano il gol del 4-1 ancora con Alemão Glaeser (alla prima tripletta stagionale). Poi gli ospiti cedono alla stanchezza e l’Atletico Cassano dilaga con Dani Garcia in contropiede, D’Ambrosio che fa partire il suo destro a incrociare dalla banda destra e Rella che mette il sigillo del 7-1 finale. Con 5 partite ancora da disputare e la classifica piuttosto corta, per l’Atletico Cassano la permanenza in Serie A2 non è un’utopia e togliersi dalle sabbie mobili delle zone pericolose di classifica non è un’impresa impossibile. Bisogna continuare su questa strada e portare quanti più punti possibile a casa.

ATLETICO CASSANO – GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA 7-1 (p.t. 3-1)

ATLETICO CASSANO: Dibenedetto, Perri, Lestingi, Dani Garcia, Barbosa; Marzano, Giampietro, Rella, Rodrigo, D’Ambrosio, Alemão Glaeser, Pellecchia. Allenatore: Giampiero Recchia

GEAR SIAZ PIAZZA ARMERINA: Castronovo, Gallinica, Salanitro, Bruno, Cannetti; La Monica, Cosenza, Muscara. Allenatore: Dario Maria Troìa

ARBITRI: Domenico De Candia di Molfetta e Fabio Capaldi di Isernia

CRONO: Marco Di Bello di Barletta

MARCATORI: 1’11’’ pt Lestingi (AC) - 7’20’’ pt Alemão Glaeser (AC) - 9’58’’ pt Gallinica (GSPA) - 19’57’’ pt Alemão Glaeser (AC) - 5’24’’ st Alemão Glaeser (AC) - 14’04’’ st Dani Garcia (AC) - 17’07’’ st D’Ambrosio (AC) - 17’50’’ st Rella (AC)