Mese d'oro per il nuoto: tre atleti ai "Criteria" nazionali e bottino di medaglie ai Regionali

Ancora risultati di prestigio per il nuoto cassanese. Due atleti hanno strappato il pass per disputare le finali dei CRITERIA GIOVANILI 2022, il campionato italiano di categoria che si terrà a Riccione a partire da oggi e fino a mercoledì. Per la prima volta partecipano al campionato due cassanesi doc: Colonna Marco (2006) nei 200 dorso, già campione regionale pugliese di categoria e bronzo assoluto regionale nelle finali di vasca corta della stagione in corso, e Longobordo Michele (2008) , qualificatosi nei 100 e nei 200 rana, gara, quest'ultima, dove è stato anche argento regionale ai recenti campionati regionali di categoria R14. A chiudere il terzetto in partenza c'è D'Ambrosio Graziano (2004) di Santeramo, che è il velocista del gruppo e gareggerà nei 100 dorso. Recentemente anche lui sul podio pugliese di categoria juniores nei 100 e nei 50 dorso (secondo e terzo). Adriano Della Penna, allenatore, ci spiega il valore di questa partecipazione: «Si partecipa solo in possesso del tempo limite stabilito dalla federazione o se nei primi trenta crono italiani di categoria. Questa è la vetrina per il nuoto dei grandi - continua Della Penna - dove già muovono le loro bracciate talenti affermati e probabilmente i prossimi volti della nazionale maggiore. Parteciparvi è sempre motivo di orgoglio e prestigio per una società e per i suoi atleti». Marzo è stato un mese carico di medaglie e prestazioni eccellenti per la Ranidae. Il 6 e il 13 marzo scorso, infatti, si sono disputate le finali regionali di categoria alle quali hanno preso parte i 16 migliori tempi pugliesi per ciascuna categoria maschile e femminile. La Ranidae cssd ha visto partecipare tutti i suoi atleti e ha chiuso con un bottino finale di 2 ori 2 argenti e 4 bronzi. Nel settore femminile troviamo Amoruso Alessia (2007) di Cassano con il 3° posto nei 200 stile libero juniores, Di Fonzo Maddalena (2001) di Santeramo, bronzo cadetti negli 800 stile libero. Tra i maschi invece troviamo Capriulo Matteo (2006), di Cassano, neo campione regionale dei 1500 stile libero di categoria ragazzi; Colonna Marco (2006), di Cassano, è oro nei 200 dorso di categoria ragazzi (e qualifica ai CRITERIA), D'Ambrosio Graziano (2004), di Santeramo è argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 dorso di categoria juniores (con qualifica ai CRITERIA) per i 100, Longobardo Michele (2008), di Cassano, argento nei 200 rana (e qualifica ai CRITERIA GIOVANILI di Riccione) nei 200 e 100 rana. Bellissimo terzo posto con la staffetta 4x100misti maschi categoria ragazzi composta da Colonna Marco, Longobardo Michele, Russo Walter e Di Girolamo Simone. «Tutto il gruppo – conclude Della Penna - porta a casa tanti personal best e insieme a pesanti piazzamenti individuali che stabilizzano la Ranidae tra le nove migliori società pugliesi di nuoto. Una piccola società di provincia che da oltre dodici anni conferma i suoi risultati e la sua presenza con i suoi atleti anche nelle manifestazioni nazionali». Insomma, grande soddisfazione per Adriano Della Penna, gli allenatori del vivaio esordienti, Anna Montrone e Sergio Volpe, e il preparatore atletico Giovanni Sozio per questi risultati raccolti nella prima parte della stagione in vasca corta che si è appena conclusa e promettono ancora interessanti sorprese per il resto della stagione. Nonostante le grosse difficoltà, anche economiche, che per effetto della pandemia condizionano il settore nuoto degli ultimi due anni, la nostra realtà cassanese continua a tenere duro e non si lascia scoraggiare, sfornando atleti talentuosi e vincenti.