Bilancio entusiasmante per i nuotatori della Ranidae di Cassano che hanno partecipato ai “Criteria” nazionali, che - dopo due anni di stop forzato per le limitazioni imposte dalla pandemia - si sono svolti nello splendido impianto della Polisportiva di Riccione, in Emilia Romagna, dal 28 al 30 marzo scorso. Qui, in un'atmosfera emozionante, i giovani nuotatori della Ranidae - i cassanesi Michele Longobardo e Marco Colonna e il santermano Graziano D’Ambrosio - hanno ben figurato gareggiando con i migliori giovani talenti italiani. Ad aprire le danze – ci racconta l’allenatore della Ranidae Adriano della Penna - è stato il più giovane del gruppo, Michele Longobardo, che subito si è migliorato nei 100 rana, chiudendo la sua prova in 1'09.65. Subito dopo è sceso in vasca Graziano D'Ambrosio per i 100 dorso juniores 2004, fermando il tempo in 57"54, in una serie tiratissima fino all'ultima bracciata. Ancora Longobardo è salito sul blocco di partenza per i 200 rana categoria ragazzi 2008, vincendo la sua serie con un formidabile recupero nell'ultima vasca e chiudendo al 7° posto di categoria nazionale con il personal best di 2'28.63. Poi è stato il turno di Marco Colonna, che nei 200 dorso ragazzi 2006 ha migliorato ancora il suo record, confermandosi specialista della distanza con 2'06.72. «Un bilancio positivo – sono le parole di Della Penna - che si inserisce nei risultati sempre crescenti che la Puglia sta ottenendo negli ultimi anni, affermandosi di diritto tra le regioni con maggior numero di nuotatori di talento d’Italia». La prossima parte della stagione si svolgerà in vasca lunga e anche qui la sfida sarà confermarsi per le prestigiose finali estive. La caccia ai tempi limite inizierà già con le prime qualifiche di maggio e per tutto il gruppo agonistico della Ranidae l'obiettivo è presentarsi numeroso per le finali estive di Roma 2022.