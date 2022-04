Grande prestazione per Giuseppe Di Sabato in Repubblica Ceca. Il giovanissimo marciatore cassanese fissa in gara il suo record personale e aiuta la Nazionale italiana under 20 a conquistare un eccellente secondo posto nell'incontro internazionale di marcia a Podebrady. Nella 10 km su strada, Di Sabato ferma il cronometro a 44:22, il suo miglior tempo di sempre - a conferma di una crescita costante ed entusiasmante - che gli vale il nono posto assoluto: un risultato di grande levatura se consideriamo che il quindicenne atleta cassanese dell'Amatori Atletica Acquaviva era il più giovane dei marciatori azzurri in gara. Insomma, Di Sabato a ragione può essere considerato una delle migliori speranze della marcia azzurra, disciplina olimpica che tanto vittorie presigiose ha conquistato nella storia dell'atletica nazionale. A conferma del fermento azzurro ci sono gli altri risultati degli italiani in gara: tutti i compagni di Nazionale di Di Sabato migliorano i loro tempi contribuendo ciascuno all'ottimo podio finale, sia nella classifica maschile che femminile. Ottimi risultati anche per gli atleti più grandi: vittoria a squadre per l’Italia con la formazione assoluta maschile e il terzo posto con quella femminile.