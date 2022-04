Campionato FMI Aprilia Sport Production: in sella alla 250 anche il cassanese Spinelli

C’è anche il cassanese Alessandro Spinelli al via della terza edizione del Campionato FMI Aprilia Sport Production, voluto da Aprilia Racing e Federazione Motociclistica Italiana. Una entusiasmante competizione che si inserisce nel programma del Campionato Italiano Velocità - CIV Junior e che ha l’obiettivo di avviare alle corse in pista ragazze e ragazzi a partire dagli undici anni e con la quale Aprilia riprende il filo di una storia unica, che ha visto le moto di Noale accompagnare in pista intere generazioni di giovanissimi tra cui Max Biaggi, Loris Capirossi e Valentino Rossi. Spinelli, 17 anni appena compiuti, sarà in sella ad una delle emozionanti Aprilia RS 250 SP, moto progettata e sviluppata da Aprilia Racing in collaborazione con Ohvale proprio per l’utilizzo in pista. Spinelli si è fatto (e rotto) le ossa con il team cassanese Svalvolati on the Pit, correndo in più edizioni del campionato CNV MotoAsi - che ha fatto tappa più volte anche a Cassano, nel Kartodromo della Murgia - prima in sella ad una filante pit bike Pitom di Alfredo Tomax Tomassini e poi con una Ohvale. “Passionaccia”, quella per i motori, ereditata dal padre Gianni, altro biker incallito e fondatore, insieme ad altri cassanesi, degli Svalvolati, con i quali è stato campione italiano CNV nel 2018 nella categoria "160 Rookies Classic" . Saranno sei le tappe del campionato monomarca di Aprilia: primo round il 22 maggio a Magione, poi Ortona (5/6), Modena (10/7), Ottobiano (24/7), Pomposa (7/8) e Varano (25/). Ma l'avventura sul monocilindrico 4T di Noale per il bravo Spinelli avrà un prologo di eccezione. Alessandro, infatti, è stato invitato a partecipare all’Aprilia "All Star 2022". Una grande festa dedicata al marchio di Noale, alle sue moto e ai suoi campioni, quelli di oggi, di ieri e quelli del futuro. Infatti saranno alla festa,che si terrà a Misano il prossimo 7 maggio, i piloti del team Aprilia Racing MotoGP: Aleix Espargaró, Maverick Vinales e Lorenzo Savadori, che incontreranno i fan, mentre la straordinaria Aprilia RS-GP, protagonista della classe MotoGP del Motomondiale, sarà la vera regina dell’evento. A Misano, tra l’altro, si festeggerà il trentesimo anniversario del primo alloro iridato Aprilia nel Motomondiale, il titolo conquistato da Alex Gramigni in 125 nel 1992. Quella moto straordinaria sarà a Misano e insieme a lei tutti i modelli che hanno costruito il fantastico palmares di Aprilia, fino alla RS-GP, passando per le 125 di Valentino Rossi, le leggendarie 250 di Max Biaggi e Loris Capirossi e le RSV4 che hanno dominato il mondiale SBK ancora con Biaggi.