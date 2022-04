Rinasce la storica Società Ciclistica “La Fluidotecnica Cassano”

Rinasce la Società Ciclistica “La Fluidotecnica Cassano”. Ritorna a pedalare l’associazione che ha fatto la storia della bicicletta a Cassano: sono tantissimi i cassanesi che nel corso degli anni hanno vestito i suoi colori, partecipando a gare e manifestazioni. «Grazie alla caparbietà dell’inossidabile presidente geom. Pietro Spinelli la S.C. “La Fluidotecnica Cassano” costituita nel lontano 1980, dopo un periodo di inattività è ritornata ad aggregare gli amanti della bici, avendo come unico scopo quello di diffondere e sviluppare lo sport ciclistico a livello cicloturistico e cicloamatoriale, senza fini di lucro o politici» afferma Nino Virgilio, una delle anime storiche del movimento delle due ruote a Cassano. «Avendo in passato già sperimentato – continua Virgilio -, con grande successo, non solo in campo regionale ma anche nazionale, il settore cicloturistico, si vuole continuare con questa disciplina perché riteniamo che sia un mezzo efficace per avvicinare la gente a questo sport. Uno sport bellissimo che esalta lo spirito dello stare insieme e del puro divertimento coniugando a ogni pedalata natura-cultura-turismo». Per facilitare le adesioni l’associazione ha pensato di aprire la sede sociale in via Vittorio Emanuele, 84 e di nominare dei responsabili: per il settore mountain bike il sig. Giacinto Lionetti (crossmax@live.it) per il settore cicloamatoriale il sig. Giovanni Scaramuzzi (gscaramuzzi@gmail.com). «I responsabili – spiega Virgilio - sono a disposizione per qualsiasi informazione. Pertanto, chi è interessato è aperto il tesseramento per tutte le categorie amatoriali alla F.C.I (Federazione Ciclistica Italiana), che garantisce oltre alla possibilità di partecipare a tutte le gare e manifestazioni, la copertura assicurativa durante gli allenamenti e le gare. Inoltre, il Presidente e sponsor, ad ogni scritto darà in dotazione un completino sociale (maglietta e pantaloncino) estivo e garantirà ad ogni atleta una visita medica alla Medicina Sportiva di Bari». «Dopo questa fase inziale di raccolta di adesioni – afferma Virgilio - si provvederà a stilare un programma sportivo: campionato -gare-manifestazioni, a cui partecipare. Concludendo, se ci sarà l’entusiasmo e l’impegno di tutti ritorneremo a divertirci attraversando la nostra bella Italia. Conoscendo il Presidente vi assicuro, che per lui è sufficiente avere la grande soddisfazione di fare qualcosa di utile e di socialmente importante per i giovani del nostro paese». L'associazione ciclistica rinasce poi in un anno particolare: il geom. Spinelli festeggerà a giugno i 60 anni di ininterrotta attività aziendale, nel corso dei quali l'impresa cassanese è diventato un punto di riferimento nel settore dell'impiantistica civile e industriale.