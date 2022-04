Marco Giustino convocato in nazionale per la prima fase dell'Artistic World Cup 2022

C’è anche il cassanese Marco Giustino tra i 24 atleti italiani convocati in Nazionale dal commissario tecnico Fabio Hollan per la prima semifinale dell’Artistic World Cup 2022, la nuova competizione internazionale itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che si svolgerà in Italia, a Trieste, dal 16 al 22 maggio. Per il pluripremiato atleta dell’ASD Cassandra - premiato dal Coni con la medaglia di bronzo al merito sportivo sol lo scorso novembre - una partenza col botto per questa nuova stagione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che sta per iniziare.