Atletica, gli atleti della Running Cassano Venti18 brillano a Bitonto e Barletta

Un Primo Maggio di corsa e di ottime prestazioni per tutti gli atleti e i runners cassanesi. Ad Alberobello è stata protagonista la marcia. In palio i titoli italiani juniores, promesse e assoluti della 20 km maschile e femminile, nell’appuntamento organizzato da Fidal Puglia e valido come terza prova del Campionato Nazionale di Società (strada) e come seconda prova del Trofeo Nazionale Cadetti di Marcia (6 km i maschi, 4 km le femmine); in gara anche gli allievi sui 10 km. Proprio in questa ultima competizione, brilla ancora una volta il cassanese Giuseppe Disabato. L’atleta della Amatori Atletica Acquaviva ha conquistato un ottimo secondo posto. Per la cronaca, l'oro olimpico a Tokyo Massimo Stano si è aggiudicato nella città dei trulli i Campionati italiani dei 20 km di marcia: il fuoriclasse pugliese delle Fiamme Oro si è preso la scena, attaccando negli ultimi tre chilometri per conquistare il titolo con il tempo di 1h 21:21. Nella specialità che lo vedrà impegnato agli Europei di Monaco di Baviera in agosto, Stano si aggiudica il terzo tricolore della carriera su questa distanza. Una giornata di gare anche per gli atleti della ASD Running Cassano Venti18 che a Bitonto hanno corso la terza edizione della “BiTrail”, gara regionale di trail running sulla distanza di 12,6 km, con un guadagno quota di 380 metri e una pendenza massima del 20%, seconda prova del circuito Puglia Trail 2022 organizzata dall’Asd Bitonto Sportiva, sotto l’egida della Fidal e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bitonto e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Una gara tutta su sterrato tosta, corsa in località “Lamione” (tra Mariotto e Mellitto), dove i runners biancocelesti - Francesca Romana Campanale, Giuseppe Giustino, Cosimo Lionetti, Antonio Beato, Michele Paciolla , Oscar Giorgio e Nicola Basile - hanno corso con il piglio giusto, ottenendo al traguardo tempi estremamente buoni. Menzione speciale va ancora una volta a Francesca Romana Campanale, capace di conquistare un terzo posto di categoria e un quinto posto assoluto con un ottimo 1:13:16, a poco più di un minuto dalla seconda all’arrivo: la "wonder woman" cassanese dimostra ancora una volta di avere decisamente una marcia in più. Degna di nota è anche la partecipazione dell’atleta cassanese Ignazio Cassano alla Volkswagen Barletta Half Marathon: ben 1000 gli arrivati all'ottava edizione vinta dall'ex azzurro di maratona Domenico Ricatti, che ha completato i 21.097 km della con il crono di 1h12'39". Un movimento sportivo veramente in crescita quello dell'atletica cassanese.