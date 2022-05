Coppa Puglia, l'under 15 dell'Atletico Cassano vola in finale

Quindici vittorie in 17 partite, solo una sconfitta, 101 gol realizzati e appena 15 quelli subiti: sono alcuni dei numeri che in questa stagione portano l'under 15 dell'Atletico Cassano in finale di Coppa Puglia. I giovani calcettisti guidati da Alemao Glaser e Giuseppe Quatraro, battendo domenica scorsa il team Sportivamente Amici di Polignano - in un match emozionante e tiratissimo, finito 3 a 2 per i giovanissimi "pellicani" con il gol vittoria segnato a 20 secondi dal fischio finale (doppietta di Novielli e gol di Troiani) - si sono conquistati l'accesso alla finale di Coppa Puglia. Il roster biancoceleste se la vedrà con un avversario tosto, l'Azzurri Conversano, squadra vincitrice del titolo regionale di categoria poco più di un mese fa. Grande entusiasmo in casa biancoceleste per questo straordinario risultato: «Un percorso lungo 6 anni con questo gruppo - ha commentato Alemao Glaser, mister ma anche giocatore simbolo della squadra che milita nella serie A2 e punto di riferimento per tuitto il settore giovanile biancoceleste -. Tra tante difficoltà (covid, stop agli allenamenti e ai campionati, allenamenti a distanza e con le mascherine, ingiustizie sportive, ecc...) ma, soprattutto, infinite soddisfazioni sportive ed umane, si arriva all'ultimo atto di questa meravigliosa stagione». Un anno chiuso al terzo posto in campionato (con l'accesso alla finale sfuggito a causa di una partita persa a tavolino, per una evidente ingiustizia sportiva), ma con una esponenziale crescita di tutti i giocatori in squadra. Ora la finale: una partita difficilissima quella contro la squadra allenata dal tecnico putignanese Gianpiero Giliberti: dopo il titolo regionale, il Conversano ha brillantemente superato il girone eliminatorio di Coppa Puglia precedendo nella classifica del girone B i pari età di Sammichele 1992 e Thuriae. Roboanti i successi ottenuti contro la compagine turese con i punteggi di 10-0 all’andata e di 4-15 al ritorno. Maggiormente combattute, invece, le sfide contro i casalini, superati prima per 1-0 e successivamente, nella gara disputata domenica scorsa, per 4-1, risultato che ha così suggellato il primato azzurro. In semifinale, il Conversano ha battuto il Barletta Calcio a 5, già affrontato e sconfitto nella finalissima valida per il titolo regionale. Una partita non facile, dunque, ma i giovanissimi di Alemao e Quatraro hanno dimostrato di avere le carte in regola per conquistare questo prestigioso trofeo. Si gioca domenica 8 maggio, alle ore 11, al Palangelillo di Cassano.