Atletico Cassano in festa: l'under 15 trionfa in Coppa Puglia

Baby-pellicani sul tetto di Puglia: all’Atletico Cassano la Coppa regionale Under15

Primo storico successo per l’Under 15 dell’Atletico Cassano che, questa mattina, si è laureata campione di Puglia nella finalissima della Coppa regionale disputata in un PalAngelillo gremito contro i pari età degli Azzurri Conversano.

Il progetto delle giovanili dell’Atletico Cassano, nato in collaborazione con la Gioventù Calcio Cassano di mister Giuseppe Quatraro, raccoglie, dunque, i primi frutti. I ragazzi allenati da Alemão Glaeser hanno conquistato la Coppa Puglia vincendo 6-4 ai calci di rigore al termine di una partita emozionante e ricca di occasioni da una parte e dall’altra, che non ha deluso il numeroso pubblico del palazzetto cassanese: a sbloccarla, nel primo tempo, è stato Fabio Colavito con un colpo di testa che ha beffato il portiere avversario. Gli Azzurri Conversano hanno però trovato subito il gol del pareggio è fissato il risultato sull’1-1 con cui si è chiusa la prima frazione di gioco.

Al rientro dagli spogliatoi, i “baby-pellicani” hanno ricominciato con il giusto piglio e hanno trovato il nuovo vantaggio, ancora grazie a Colavito che, dalla destra, ha infilato il portiere conversanese con un velenoso diagonale. Una disattenzione difensiva, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha consentito agli Azzurri Conversano di pareggiare ancora. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 2-2.

Tante emozioni, ma nessun gol, anche nei tempi supplementari. A decidere la gara sono stati dunque i calci di rigore: decisive, per i biancocelesti, le due parate di Francesco Lanzolla e i tiri dal dischetto realizzati dal solito Colavito e Emanuele Oi, Alfredo Colaiemma e Vincenzo Troiani.

Un successo che è il giusto coronamento di una stagione maiuscola disputata dai giovani biancocelesti, frutto di una crescita costante grazie alla collaborazione tra l’Atletico Cassano e la Gioventù Calcio Cassano di mister Giuseppe Quatraro.