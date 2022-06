Al Kartodromo della Murgia il Campionato Aci Karting Puglia: in corsa anche il cassanese Pichichero

Si corre al Kartodromo della Murgia la quinta prova del Campionato Regionale ACI Karting Puglia, valida anche come quinta prova 125 Club e quinto appuntamento TDM Rok Cup. In questo weekend, dopo le tappe di Torricella, Martina Franca (2) e Torre Lapillo, il campionato riotorna sulla pista della famiglia Masiello. In gara, nella categoria KZN Senior, anche il cassanese Giuseppe Pichichero, che vorrà sicuramente fare bene sulla pista di casa. In classifica conducono nella 60 Mini Maria Chiara Nardelli, nella MINI Gr.3 Simone Caligiore, in KZ2 Marco Settimo, nella KZ2 Under 18 Pierluigi Muliere, nella KZN Under Giovanni Cecere, nella KZN Senior Vito Sportella, nella X30 Junior Leonardo Liuzzi, nella X30 Senior Francesco Pulito. Oggi giornata di prove libere. Domenica alle 8:30 le prove libere, dalle ore 10 le qualifiche e poi gara 1 alle ore 11:30 e gara 2 alle ore 17. Ingresso libero.