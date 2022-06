Giuseppe Disabato d'oro: è campione italiano allievi di marcia sui 10.000

Giuseppe Disabato è campione italiano allievi di marcia. L'atleta dell'Amatori Atletica Acquaviva centra il bersaglio nei 10.000 metri di marcia su pista con una splendida prestazione a Milano, dove si stanno disputando i Tricolori under 18. L'atleta cassanese - ancora quindicenne - chiude la sua gara in 46:17.81, precedendo Matteo Arisi (Cus Parma), secondo in 46:36.97, e Andrea Di Carlo (Studentesca Rieti Milardi), terzo in 47:23.23. Un 2022 da incorniciare fino ad oggi per l'allievo del coach Tony Esposito, che oltre alle continue vittorie in una disciplina olimpica tra le più dure e faticose - che rendono sempre più scintillante la sua personale bacheca dei trofei - gli ha regalato anche il debutto in azzurro nel match internazionale di Podebrady dell'aprile scorso.