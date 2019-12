Atletico - Acqua&Sapone: lo spettacolo di scena al PalAngelillo

Mammarella, Murilo, Calderolli, Jesulito, Gui, Coco Wellington, Nicolodi… sono solo alcuni dei giocatori che oggi calcheranno il gommato del PalAngelillo di Cassano delle Murge.

Il quarto turno eliminatorio (ottavi di finale) di Coppa della Divisione regala all’Atletico Cassano una delle sfide più affascinanti che ci si potesse aspettare: oggi, alle 18:00, i “pellicani” ospitano l’Acqua&Sapone Unigross, capolista della Serie A, allenata dal pugliese Massimiliano Bellarte.

La competizione della Divisione Calcio a 5 ci ha già abituati a sfide di altissimo livello (l’Atletico Cassano ha ospitato il Pescara Calcio a 5 e il Colormax Pescara) ma questa volta ha “esagerato”: gli uomini di mister Parrilla avranno di fronte il gotha del futsal nazionale e lo spettacolo che saprà offrire il PalAngelillo sarà quello delle grandi occasioni.

Sarà sicuramente una festa, come sostengono dalla società, ma c’è anche una partita da giocare e gli stimoli certo non mancano: «è vero - afferma capitan Nicola Cutrignelli - sarà una festa per tutta Cassano e per la Puglia. Arriva l’Acqua&Sapone e le motivazioni per questa partita non dobbiamo certo trovarle: giocheremo contro il portiere più forte del mondo e contro giocatori che non hanno certo bisogno di presentazioni. È una di quelle partite in cui non abbiamo niente da perdere. Cercheremo innanzitutto di fare bella figura e di dare il meglio. Ci metteremo il cuore, è sicuro».

Poi, chissà, l’Atletico Cassano ci ha abituato a grandi imprese… «non ci manca niente - dice Cutrignelli - faremo la nostra partita. Poi il campo ci darà il verdetto finale. Loro ci temono, ne sono convinto. Noi siamo carichi. Ci siamo preparati al meglio. Poi, comunque andrà, sarà sicuramente una festa».

E a confermarlo ci sarà il calore del PalAngelillo: si prevede il tutto esaurito al Palazzetto di via Grumo. La società, infatti, comunica che gli ultimi biglietti per poter assistere alla partita saranno in vendita fino alle 12:00 di oggi presso il punto SNAI di viale Unità d’Italia a Cassano delle Murge.

Per questioni organizzative, senza tagliando non sarà possibile entrare al Palazzetto ed assistere alla partita.

La gara sarà trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook dell’Atletico Cassano a cura di Puglia5.

*addetto stampa Atletico